Patricia Bullrich se refirió a la posible unión entre el PRO y La Libertad Avanza

“Si la mirada retrograda es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún”, señaló.

Y agregó: “¿Por qué vas a ir separado? ¿Para representar qué? ¿Hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sánguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social”.

“La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenes votos”, manifestó la funcionaria, respecto a la postura del radical Martín Lousteau o su co-partidario Horacio Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich y su relación con Karina Milei

En otro pasaje de la entrevista, Patricia Bullrich se deshizo en elogios para con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "Tiene mucha personalidad, decisión, y que cuida mucho a su hermano”.

“Armaron algo rápido, en poco tiempo, y la gente que llegó al Congreso no se conocía entre ellos. Está decidida y dedicada a darle continuidad”, subrayó.

Patricia Bullrich y su vínculo actual con Mauricio Macri

Al ser consultada, por el rol del exmandatario al frente del PRO, comentó: “Son los momentos en los que te toca. Hay momentos donde sos protagonistas y otros en los que tenes que dejar que el protagonista sea otro, el actual Presidente de la Nación”.

“Nadie lo tiene que tomar a mal, ofenderse, ni sentir que es algo negativo. Macri es un expresidente y tiene un lugar y eso le da una importancia fuerte, es decir, estuvo ahí, habló, tuvo su protagonismo, pero el Presidente de la Nación es el Presidente de la Nación”, afirmó, respecto a la cena de la Fundación Libertad.