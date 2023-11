Contundente mensaje de Paulina Cocina tras ser atacada en Instagram por pronunciarse a favor de Sergio Massa

image.png

Según contó por medio de la misma red social, Paulina fue blanco de insultos y amenazas por haber sentado postura sobre la segunda vuelta electoral.

El descargo de Paulina Cocina

"Queridos, hace una hora compartí un posteo de política (de otra cuenta, no mío) con el que coincido. Lo bajé porque la cantidad de odio que recibí de alguna gente fue muy grande. Chicos, los que tenemos cuentas grandes muchas veces elegimos no hablar, no por 'los seguidores', o 'los canjes', sino porque la violencia que circula es muy dura", explicó Paulina Cocina.

"Yo sé que a muchos no les gusta que hable de política en esta cuenta, pero a mí a veces me pinta, no tiene nada de malo. No me gusta subestimarlos. No creo que son enemigos ni tontos si no votan como yo", continuó la cocinera.

"Quería contarles que el domingo voy a votar a Massa, tengo mil motivos, mis dos más importantes: no apoyo ni apoyaré a quienes defienden públicamente la dictadura, y (uno del que se habla poco) me preocupa mucho tener un presidente que cree que el cambio climático no existe", manifestó Paulina.

"No tiene nada de malo contar esto, no es nada tremendo, es la postura de muchísima gente y la mía. Es válido no compartirla, es válido tenerla. No es válido que me vengan a apurar por mensaje directo", concluyó la influencer.

