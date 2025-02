Pena de muerte: confirman la nueva propuesta del gobierno de Javier Milei

Entre los diversos temas tratados, Bertie se refirió con contundencia al cierre del Banco Central, como "una de las únicas propuestas del Gobierno que no se negocia". En este sentido, expresó su incondicional apoyo a Javier Milei: "Se va a cerrar, ojalá. Y no sé cómo, si es a través de la dolarización, para terminar en la elección de libre moneda...". Cuando Lautaro Maislin le indicó que el Presidente no ha vuelto a anunciar esta posible medida, Benegas Lynch sostuvo: "Bueno, digamos que tiene agenda bastante entretenida y no se pueden dar todas las batallas".