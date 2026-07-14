Un cura electrificó el portón de su casa y un nene resultó herido: podrían condenarlo a 6 años de prisión
César Schmidt, un sacerdote de Paraná, está acusado de tentativa de homicidio tras las gravísimas quemaduras sufridas por la víctima de 12 años.
La Justicia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, elevó a juicio la causa penal contra el sacerdote César Schmidt, acusado de haber electrificado el perímetro de su casa, lo que le provocó lesiones gravísimas a Esteban Bogado, un chico de 12 años que intentó recuperar una pelota y recibió una fuerte descarga eléctrica.
La semana pasada, la fiscal Patricia Yedro dio por cerrada la investigación y solicitó la elevación a juicio por el delito de tentativa de homicidio. Adelantó que pedirá una pena de seis años de prisión efectiva contra el sacerdote.
Cómo fue el hecho
El hecho ocurrió el 7 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Juan de Lamadrid 2100, en la ciudad de Paraná, donde Esteban intentó saltar un tapial para ir a buscar su pelota, pero recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras severas. El nene tuvo que permanecer internado varios días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Roque.
El informe médico detalló que el menor sufrió heridas en la pierna izquierda, el muslo, la región inguinal, la mano y la zona temporal derecha.
Los detalles de la investigación
Según la reconstrucción fiscal, el sacerdote había instalado una conexión eléctrica precaria desde un tomacorriente hacia una malla metálica en el cerco de su propiedad.
Peritajes de la empresa de energía Enersa confirmaron que la conexión era una instalación propia de la vivienda y no una falla de la red pública.
El informe técnico calificó al dispositivo como una "fuente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte".
A su vez, el Ministerio Público Fiscal consideró la condición de sacerdote de Schmidt como un agravante en el pedido de condena. Señalaron que su investidura implica una "expectativa social de comportamiento ejemplar y protección hacia el prójimo".
El sacerdote de Paraná, a juicio
Con los elementos reunidos, la Fiscalía sostuvo que existen pruebas suficientes para sostener la imputación por tentativa de homicidio y avanzar hacia la instancia de juicio oral.
Actualmente, César Schmidt permanece alojado en la Residencia Sacerdotal "El Buen Pastor" y durante toda la investigación hizo uso de su derecho a no declarar.
La defensa del sacerdote buscará la absolución y anticipó que pedirá la inimputabilidad de Schmidt, pese a que las pericias oficiales determinaron que comprende la criminalidad de sus actos.
El juez de Garantías Eduardo Ruhl deberá ahora decidir si la causa llega a juicio oral.
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