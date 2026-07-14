Un cura electrificó el portón de su casa y un nene resultó herido: podrían condenarlo a 6 años de prisión

Peritajes de la empresa de energía Enersa confirmaron que la conexión era una instalación propia de la vivienda y no una falla de la red pública.

El informe técnico calificó al dispositivo como una "fuente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte".

A su vez, el Ministerio Público Fiscal consideró la condición de sacerdote de Schmidt como un agravante en el pedido de condena. Señalaron que su investidura implica una "expectativa social de comportamiento ejemplar y protección hacia el prójimo".

El sacerdote de Paraná, a juicio

Con los elementos reunidos, la Fiscalía sostuvo que existen pruebas suficientes para sostener la imputación por tentativa de homicidio y avanzar hacia la instancia de juicio oral.

Actualmente, César Schmidt permanece alojado en la Residencia Sacerdotal "El Buen Pastor" y durante toda la investigación hizo uso de su derecho a no declarar.

La defensa del sacerdote buscará la absolución y anticipó que pedirá la inimputabilidad de Schmidt, pese a que las pericias oficiales determinaron que comprende la criminalidad de sus actos.

El juez de Garantías Eduardo Ruhl deberá ahora decidir si la causa llega a juicio oral.