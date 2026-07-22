Murió Gabriel Real, secretario de Asuntos Legislativos del gobierno de Santa Fe
El histórico referente del Partido Demócrata Progresista falleció tras descompensarse en Estados Unidos.
El secretario de Asuntos Legislativos del gobierno de Santa Fe, Gabriel Real, falleció en las últimas horas tras sufrir una descompensación en un aeropuerto de Estados Unidos.
La triste noticia la confirmó el ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe mediante su cuenta oficial en X
“Con profundo pesar despedimos a Gabriel Real, secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y compañeros de militancia en este doloroso momento.”, publicó la cartera en aquella red social.
Quién fue Gabriel Real
Real fue un histórico referente del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, quien ocupó una banca en la Cámara de Diputados provincial durante cuatro mandatos.
Desarrolló gran parte de su militancia en la localidad santafesina de Firmat y su deceso generó inmediatas manifestaciones de pesar en el arco político regional, incluyendo condolencias públicas de legisladores y del propio gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
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