El día que Pinky dijo que ganó en La Matanza y había perdido

“Todo indica que voy a ser la nueva intendenta de La Matanza. Parece que los sueños de meses se están por convertir en una realidad", festejó Pinky y dedicó su victoria a su madre con la que vivió en San Justo.

Pinky Gano en La Matanza - Elecciones Presidenciales 1999 - DiFilm (1999)

“Quiero hacer una transformación sólida en La Matanza. Quiero hacer un plan de desarrollo industrial y económico”, aclaró Pinky junto a Rodolfo Terragno, el hombre que le abrió las puertas de la política.

Hasta las once de la noche, según datos de la Alianza, la conductora televisiva adelantaba por un punto al justicialismo: 44 % contra el 43 %.

"Reconozco que perdí pero sé que también hice una buena elección. Pero no voy a dejar la política porque me haya ido mal. Hubo mucho corte de boleta, pero lamentablemente no me alcanzó”, debió aclarar luego.

Como candidata de Unión Pro en 2007 llegó a ser diputada nacional. Acompañaba a Francisco de Narváez y Jorge Macri. Pinky era amiga de la adolescencia de Franco y Tonino Macri. Con los fallecidos empresarios italianos iba a los bailes del club Huracán de San Justo.