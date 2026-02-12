Polémica frase de un libertario en el debate de Reforma Laboral: "No hace falta que reconozcan la antigüedad"
Juan Cruz Godoy sebutó en el Senado con la Reforma Laboral. Justificó que un trabajador reincorporado debe "competir en iguales condiciones que uno nuevo".
En el marco de una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, el senador por Chaco, Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza), protagonizó una de las intervenciones más controvertidas de la jornada. En su primer discurso en el recinto, el legislador defendió la Reforma Laboral con argumentos que generaron murmullo en la oposición.
Godoy sostuvo que la normativa actual, que tiene entre "50 y 70 años", responde a una realidad obsoleta y que el miedo a los juicios laborales impide la generación de empleo genuino. "Necesitamos soluciones innovadoras para una realidad cambiante", afirmó.
La frase sobre la antigüedad
El punto más álgido de su exposición llegó al defender la modificación del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 9 del proyecto). Godoy argumentó a favor de poner un límite temporal al reconocimiento de los años de servicio previos si un empleado vuelve a ser contratado por la misma empresa.
"Nos parece razonable que, si ese vínculo se cerró hace menos de dos años, corresponde reconocer la antigüedad", explicó, para luego lanzar la definición que marcó el debate: "Pero una vez pasados los dos años, ese trabajador compite en iguales condiciones que uno nuevo, porque no hace falta que se le reconozca esa antigüedad".
Según la visión del senador oficialista, esta medida incentivaría a las empresas a volver a llamar a ex empleados con experiencia sin el temor a asumir costos acumulados del pasado.
"Miedo a contratar" y beneficios no salariales
Godoy centró gran parte de su alocución en la necesidad de "bajar la litigiosidad". Aseguró que los juicios laborales "pueden hacer quebrar una empresa" y defendió la creación de figuras no remunerativas para conceptos como guardería, telefonía o comida, argumentando que esto mejora la calidad de vida del empleado "sin generar distorsiones".
También respaldó la centralización de la registración laboral en el ARCA (ex AFIP) para eliminar la burocracia y la validación del período de prueba de seis meses como puerta de entrada al primer empleo.
"Al contrario de pensar que se le sacan derechos al trabajador, esta ley aclara cuáles son esos derechos", concluyó el senador, alineado con la postura de la Casa Rosada de flexibilizar las condiciones para dinamizar el mercado.
