Polémica frase de un libertario en el debate de Reforma Laboral: "No hace falta que reconozcan la antigüedad"

Juan Cruz Godoy - Senado - Reforma Laboral Polémica frase de Juan Cruz Godoy en el debate de la Reforma Laboral

"Miedo a contratar" y beneficios no salariales

Godoy centró gran parte de su alocución en la necesidad de "bajar la litigiosidad". Aseguró que los juicios laborales "pueden hacer quebrar una empresa" y defendió la creación de figuras no remunerativas para conceptos como guardería, telefonía o comida, argumentando que esto mejora la calidad de vida del empleado "sin generar distorsiones".

También respaldó la centralización de la registración laboral en el ARCA (ex AFIP) para eliminar la burocracia y la validación del período de prueba de seis meses como puerta de entrada al primer empleo.

"Al contrario de pensar que se le sacan derechos al trabajador, esta ley aclara cuáles son esos derechos", concluyó el senador, alineado con la postura de la Casa Rosada de flexibilizar las condiciones para dinamizar el mercado.