Polémica por un video manipulado con IA: acusan a De Loredo de difamar a Llaryora

Uno de los primeros en salir al cruce fue el jefe del bloque oficialista en la Legislatura, Miguel Siciliano, quien expresó su indignación en diálogo con Infobae: “Esto es gravísimo. No tengo ninguna duda de que se trata de un delito. Usar la cara, el cuerpo, la voz de alguien para hacerle decir algo que nunca dijo es ilegal. Y si lo hace un diputado nacional, con el peso del voto popular, la gravedad es aún mayor”.

laryora loredo ia

El episodio se produce en plena cuenta regresiva hacia las legislativas, en un contexto donde la cercanía política entre De Loredo, el oficialismo nacional de Javier Milei y parte de la oposición cordobesa está bajo la lupa. No es la primera vez que el uso de IA genera malestar: ya había habido polémica durante la campaña porteña con un video similar protagonizado por Silvia Lospennato, del PRO.

Aunque el diputado de la UCR intentó evitar que la discusión escale, su explicación no bastó para calmar los ánimos. Para Siciliano, el hecho no solo plantea una discusión ética, sino que también podría tener implicancias legales.

Además, deslizó una sospecha aún más grave: “El video está muy bien hecho, muy cuidado. No me sorprendería que haya inteligencia detrás de esto. Es el jefe del bloque radical, no estamos hablando de un ignoto. Prefiero mil veces que se debata con ideas, y no con recursos tan peligrosos como estos”, remató.