Protesta de colectiveros en Avellaneda: qué líneas están afectadas

“La calesita de las paritarias del transporte ya esta dando vueltas. Los empresarios ofrecen una miseria del %1,2 ($20.000) y Fernandez endurece el discurso, pero vuelve a patear todo para _"la semana que viene"_ Los trabajadores del transporte no podemos esperar mas. Neceistamos una recomposición salarial urgente, que establezca un básico conformado de $3.500.000, que el viatico se abone el cuarto día hábil y que el costo de los psicofísicos vuelva a absorberlo la patronal”, señalaron los choferes en un comunicado.