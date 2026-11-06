Protesta de colectiveros en Avellaneda: qué líneas están afectadas
Los choferes de diferentes empresas reclaman una recomposición salarial y se manifiestan en Bartolomé Mitre y Montes de Oca con la intención de llegar hacia Puente Pueyrredón.
Los choferes de 18 líneas de colectivos realizan una protesta con movilizaciones en Avellaneda en reclamo de recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales.
La medida se lleva a cabo en Bartolomé Mitre y Montes de Oca en Avellaneda con la intención de llegar hasta el Puente Pueyrredón para elevar el pedido. Sin embargo, las fuerzas policiales no los dejan avanzar.
“La calesita de las paritarias del transporte ya esta dando vueltas. Los empresarios ofrecen una miseria del %1,2 ($20.000) y Fernandez endurece el discurso, pero vuelve a patear todo para _"la semana que viene"_ Los trabajadores del transporte no podemos esperar mas. Neceistamos una recomposición salarial urgente, que establezca un básico conformado de $3.500.000, que el viatico se abone el cuarto día hábil y que el costo de los psicofísicos vuelva a absorberlo la patronal”, señalaron los choferes en un comunicado.
Cuáles son las líneas afectadas por la protesta de choferes
La protesta solamente es de algunos choferes de las líneas, pero esto podría derivar en un paro. Las líneas afectadas son 9, 28, 32, 33, 34, 57, 60, 96, 99, 103, 119, 159, 164, 188, 216, 338, 527 y 620.
NOTICIA EN DESARROLLO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario