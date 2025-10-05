Por qué Karen Reinhardt no encabezaría la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert

En las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre debutará a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP) como nuevo sistema electoral. En este nuevo modelo, todos los candidatos para renovar las bancas del Congreso figuran en la misma boleta.

Tanto el diseño como la impresión de las boletas únicas se realizan con anticipación. A su vez, la confección no depende de cada partido, sino que está a cargo de imprentas contratadas por el Gobierno a través de licitaciones.

Además del gasto que significaría para el Gobierno, otra variante es la falta de tiempo: en la provincia de Buenos Aires las boletas impresas se recibieron el lunes y no hay posibilidad a nivel logística de volver a confeccionarlas, a más tardar, para este domingo.

Esto significa que, pese a que Espert anunció que se baja de la candidatura, tanto su nombre como su foto permanecerían visibles en la boleta el día de la elección.