Por qué Karen Reinhardt no encabezaría la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert
Tras la renuncia en medio de un escándalo, Diego Santilli quedaría como primer candidato para encabezar la lista violeta en el territorio bonaerense. ¿Puede o no?
Luego de que José Luis Espert anunciara su decisión de bajarse de la candidatura, Diego Santilli sería quién encabezaría la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, mientras que Karen Reinhard permanecería en el segundo lugar.
El artículo 7° de la Ley Electoral indica que si un candidato se baja tiene que ser reemplazado por uno de su mismo género, para mantener la paridad. Por lo que el reemplazo del economista liberal, sería Santilli pasaría del tercer puesto al primero, mientras que la conductora permanecería en el segundo lugar.
Sin embargo, el primer lugar de la lista representa una situación especial, ya que cambiar a un candidato por otro del mismo género tiene sentido en cualquier posición, excepto en este caso porque ese movimiento puede alterar la paridad completa del listado. En estos casos, la decisión final queda en manos del juez electoral, quien debe garantizar que la conformación final de la boleta siga respetando la paridad de género.
Qué pasa con la boleta de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert
José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, luego de reconocer en un video haber recibido una millonaria transferencia por parte del empresario Fred Machado.
En las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre debutará a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP) como nuevo sistema electoral. En este nuevo modelo, todos los candidatos para renovar las bancas del Congreso figuran en la misma boleta.
Tanto el diseño como la impresión de las boletas únicas se realizan con anticipación. A su vez, la confección no depende de cada partido, sino que está a cargo de imprentas contratadas por el Gobierno a través de licitaciones.
Además del gasto que significaría para el Gobierno, otra variante es la falta de tiempo: en la provincia de Buenos Aires las boletas impresas se recibieron el lunes y no hay posibilidad a nivel logística de volver a confeccionarlas, a más tardar, para este domingo.
Esto significa que, pese a que Espert anunció que se baja de la candidatura, tanto su nombre como su foto permanecerían visibles en la boleta el día de la elección.
