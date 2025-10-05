Qué pasa con la boleta de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert

espert boleta unica

¿Quién ocupará el lugar de José Luis Espert y qué pasará con el voto?

Tras la renuncia de Espert, se produce un ascenso de quien aparece segundo en la lista del mismo partido. En La Libertad Avanza, Karen Reichardt, hoy segunda, pasa a ocupar el primer lugar, mientras que Diego Santilli, que hoy está en el tercer lugar, pasa al segundo.

En caso de que el votante elija la opción de Espert, el voto no se anula. Por el contrario, se cuenta como válido para la lista de La Libertad Avanza y se aplica el corrimiento previsto por la normativa electoral. Esto quiere decir que, Reichardt será quien pase a ocupar la banca.

El escándalo tiene un antecedente: en 2015 el periodista Fernando Niembro renunció a su candidatura a diputado nacional del PRO dentro de la alianza Cambiemos, donde era cabeza de lista.

Luego de las PASO, el periodista fue denunciado por facturarle sumas millonarias al Gobierno porteño con su empresa La Usina y el 16 de septiembre presentó su renuncia a la candidatura a diputado.