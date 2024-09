Por "vergüenza", conocida abogada se desafilia de la UCR

CARRERAS DESAFILIACION.jpg

La abogada Carreras envió una carta documento a la UCR en la que expresa que el centenario partido tiene representantes que la avergüenzan, y que “traicionan” a los votantes.

El texto completo:

“Me dirijo a Uds por medio de la presente a fin de ponerlos en conocimiento que en el día de la fecha 16-9-2024 he realizado el trámite de desafiliación al partido político UNION CIVICA RADICAL ante la Secretaria Electoral de la Capital Federal

Motiva la decisión en considerar que el Partido Centenario tiene representantes que me generan vergüenza.

Claudicando no solo de los principios elementales del Partidos de Yrigoyen, Alem y Alfonsín, sino dando por tierra con todo lo actuado por lo radicales a lo largo de su tiempo " Digno"

Lejos quedaron las defensas de otrora, lejos quedo la coherencia con la plataforma programática y los temas incuestionables que dotaban de identidad al partido UCR.

Los hechos de público y notorio respecto del cambio de voto ( travestismo político aberrante) al tratarse la ley de movilidad jubilatoria sumado a su posición respecto de la ley de presupuesto que dejara sin recursos suficientes a la universidad pública, (estandarte indiscutido del partido político al que alguna vez pertenecí) me imponen alejarme, ya no solo en el momento de las urnas, donde ciertamente hace años no me representan sino también en el enrolamiento político partidario.

Digo basta, no podría convalidar la existencia de un partido que no solo traiciona a los que los votan sino que se traiciona a si mismo.

Hace tiempo sus continuos cambios han alejado del pueblo y del lugar que habían ganado aquellos grandes hombres que a diferencia de la actual dirigencia prefirieron romperse pero no doblarse".