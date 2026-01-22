Renunció el titular de Enargas con críticas al Gobierno, que sumó su quinta salida en 24 horas

Con esta renuncia, el Enargas queda en una situación de transición crítica justo cuando se definen los nuevos cuadros tarifarios de invierno. La dimisión de Casares cierra un ciclo de dos años de intervención técnica y abre la puerta a una conducción que, según fuentes de la Casa Rosada, tendrá un enfoque mucho más volcado a la unificación administrativa y la reducción de subsidios proyectada para el resto de 2026.