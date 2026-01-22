Renunció el titular de Enargas con críticas al Gobierno, que sumó su quinta salida en 24 horas
Casares presentó su dimisión indeclinable al frente del organismo regulador del gas. El ingeniero manifestó su descontento por no ser convocado para el ENRGE.
Mientras Javier Milei se encuentra en pleno regreso desde Davos, el Gobierno Nacional atraviesa una semana de fuertes turbulencias en sus segundas y terceras líneas, y es en este marco que este jueves se oficializó la renuncia de Carlos Casares como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), quinta salida en 24 horas.
La baja no es aislada: se suma a la reciente salida de Luis Pierrini en Transporte, la de Paul Starc en la UIF y el recambio total de las cúpulas en Trenes Argentinos, configurando un escenario de profunda reorganización en el Gabinete.
La salida de Casares no fue en términos silenciosos. En su carta de renuncia, el ingeniero manifestó su sorpresa al no ser convocado para integrar el directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo que absorberá las funciones del Enargas y el ENRE a partir del 1° de marzo de 2026.
Casares, quien se había presentado al concurso público de antecedentes para continuar en la gestión unificada, fue tajante al explicar su decisión. "Entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza. El Gobierno me considera prescindible", escribió, dejando en claro el desgaste en la relación con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.
A pesar de su intención de colaborar en la transición hacia un organismo con "estándares de calidad internacional", Casares quedó marginado de la propuesta final elevada por el Ejecutivo. El Gobierno ya ha impulsado nombres técnicos para el nuevo ENRGE, buscando un perfil más alineado con el plan de desregulación y privatización de infraestructura que entrará en vigencia plena este año.
Con esta renuncia, el Enargas queda en una situación de transición crítica justo cuando se definen los nuevos cuadros tarifarios de invierno. La dimisión de Casares cierra un ciclo de dos años de intervención técnica y abre la puerta a una conducción que, según fuentes de la Casa Rosada, tendrá un enfoque mucho más volcado a la unificación administrativa y la reducción de subsidios proyectada para el resto de 2026.
