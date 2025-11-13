Presupuesto 2026: Javier Milei congela vacantes de empleados públicos por dos años

Las excepciones al congelamiento de vacantes

No obstante, se señalan algunas excepciones para la prohibición; por ejemplo, para los cargos de las autoridades superiores de la Administración Pública Nacional, como ministros, secretarios, directores, etc.; es decir, funcionarios de cargos políticos.

También se podrán cubrir vacantes entre los funcionarios del Cuerpo de Guardaparques Nacionales; los cargos del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud.

También estarán exceptuados los cargos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Sistema Federal de Manejo del Fuego; en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía, y a los cargos incluidos en el nomenclador de funciones ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).