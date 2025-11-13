Presupuesto 2026: Javier Milei congela vacantes de empleados públicos por dos años
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso prohíbe tomar nuevos empleados para cubrir las vacantes que surjan por renuncias o jubilaciones.
Como se sabe, el Gobierno está llevando adelante las negociaciones para garantizar que el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo sea aprobado en las sesiones extraordinarias del Congreso, a fin de dar continuidad al ajuste anarcocapitalista.
Entre las medidas que plantea el proyecto oficial está la prohibición de tomar nuevos empleados para cubrir las vacantes que surjan por renuncias o jubilaciones en la administración pública.
De manera que la administración central, empresas públicas y organismos descentralizados no podrán dar de alta nuevos puestos de trabajo durante los próximos dos años, con excepción de aquellos autorizados por Manuel Adorno, quien recientemente asumió como jefe de Gabinete de Ministros.
“Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”, se señala en el artículo 7 del proyecto de Presupuesto.
Se indica además que “las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en los que las vacantes autorizadas no hayan podido ser cubiertas”.
Las excepciones al congelamiento de vacantes
No obstante, se señalan algunas excepciones para la prohibición; por ejemplo, para los cargos de las autoridades superiores de la Administración Pública Nacional, como ministros, secretarios, directores, etc.; es decir, funcionarios de cargos políticos.
También se podrán cubrir vacantes entre los funcionarios del Cuerpo de Guardaparques Nacionales; los cargos del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud.
También estarán exceptuados los cargos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Sistema Federal de Manejo del Fuego; en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía, y a los cargos incluidos en el nomenclador de funciones ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario