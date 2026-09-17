Insólita declaración de Lilia Lemoine: "No hay ajuste en discapacidad"

Durante la entrevista, los periodistas le señalaron a Lemoine que la proyección presupuestaria presentada por el Gobierno contempla un monto menor en comparación con el período actual. Frente a esto, la diputada insistió en su postura: "No hay un ajuste en discapacidad". A continuación, justificó el accionar oficial al remarcar que la prioridad absoluta del Gabinete es sostener el déficit cero y que "no puede haber un proyecto de ley que rompa el equilibrio fiscal".