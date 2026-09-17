Insólita declaración de Lilia Lemoine: "No hay ajuste en discapacidad"
En medio de un contexto completamente adverso para familiares y pacientes con discapacidad, la diputada volvió a reírse de su realidad.
La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un tenso intercambio televisivo en torno al ajuste en discapacidad. En el marco del debate por la ley de presupuesto en el programa Tensión por el presupuesto 2027 (LN+), la legisladora defendió la gestión del Poder Ejecutivo y negó de manera categórica que exista un recorte en las partidas destinadas al área de discapacidad.
Insólita declaración de Lilia Lemoine: "No hay ajuste en discapacidad"
Durante la entrevista, los periodistas le señalaron a Lemoine que la proyección presupuestaria presentada por el Gobierno contempla un monto menor en comparación con el período actual. Frente a esto, la diputada insistió en su postura: "No hay un ajuste en discapacidad". A continuación, justificó el accionar oficial al remarcar que la prioridad absoluta del Gabinete es sostener el déficit cero y que "no puede haber un proyecto de ley que rompa el equilibrio fiscal".
Cuestionada sobre la viabilidad de mantener las prestaciones con fondos reducidos, Lemoine le bajó el tono a la discusión y argumentó que el texto aún está bajo revisión en el Poder Legislativo. "Son cosas que se van a discutir en comisión, se tienen que tratar. Está la discusión abierta", expresó la parlamentaria, añadiendo que se trata de temas en pleno tratamiento parlamentario dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En esa misma línea, la representante de la Cámara Baja sostuvo que el foco del Gobierno está puesto en optimizar la administración del dinero proveniente de los "mal llamados contribuyentes" —a quienes definió de ese modo al considerar que los impuestos son "forzados"— para garantizar que los recursos lleguen efectivamente al lugar correcto.
Por último, Lemoine apuntó contra la oposición y los sectores críticos de la gestión nacional, acusándolos de politizar la situación. Según la diputada, convertir una problemática sensible en una bandera de confrontación "para pegarle al Gobierno" constituye una maniobra ajena al debate presupuestario de fondo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario