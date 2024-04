Referente del PRO, duro contra el gobierno de Javier Milei: "Se expresa como si fuera una dictadura"

Qué dijo Pablo Avelluto sobre el gobierno de Javier Milei

avellutto

Avelluto se mostró fuertemente crítico del gobierno de Javier Milei. No solamente por el recorte a la educación, sino por el carácter dictatorial que manifiesta.

“Miren que hemos tenido gobiernos autoritarios en Argentina, pero el nivel de destrato hacia los periodistas y ciudadanos que no coinciden con él… Es un gobierno nacido en Democracia pero que habla como si fuera una Dictadura… Y eso a mí no sé si me resulta loco pero al menos un retroceso tan grande sobre los valores comunes que recorrimos durante cuarenta años”, consideró.