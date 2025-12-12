Provincia de Buenos Aires: Nardini se consolida como el intendente mejor valorado del conurbano bonaerense

image

Esa forma de gobernar se expresó también en políticas que transformaron la infraestructura del distrito, entre ellas la pavimentación de gran parte de Malvinas Argentinas, la ampliación del sistema de salud, el fortalecimiento de la seguridad con más cámaras, patrulleros y cuadrillas policiales, y el impulso del comercio y la industria local como motores de empleo y desarrollo. Este último año, también avanzó en la digitalización y modernización del Estado municipal, con el objetivo de agilizar trámites y mejorar la comunicación entre la administración y la comunidad.