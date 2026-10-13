Qué dice el comunicado N° 0621 con la agenda oficial del papa León XIV en su posible visita a la Argentina
Pese al diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y a la reciente intervención quirúrgica en Roma, la Santa Sede mantiene en pie el viaje del papa León XIV.
La intervención quirúrgica del papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se confirmó el adenocarcinoma pulmonar tras extirparle un lóbulo del pulmón derecho, encendió la atención sobre su agenda. La Santa Sede mantiene el cronograma del comunicado oficial N° 0621 del Boletín de la Oficina de Prensa del Vaticano.
A la espera de eventuales adecuaciones médicas que pudieran surgir durante su posoperatorio, el itinerario detallado de la visita a la Argentina contempla una intensa actividad pastoral en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la provincia de Córdoba y la ciudad de Luján en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.
El cronograma completo del papa León XIV en la Argentina
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Lunes 9 de noviembre: Buenos Aires y Claypole
- 09:15: visita a los operadores y asistidos del "Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole", con saludo del Santo Padre.
- 11:30: Santa Misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles (Palermo, CABA), con homilía papal.
- 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).
- 17:30: reunión con los líderes de las comunidades cristianas y de diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
- 18:45: celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
- 19:45: cena de camaradería con los obispos en la Casa Arzobispal.
Martes 10 de noviembre: Viaje a Córdoba y vigilia juvenil
- 07:30: partida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba.
- 09:00: arribo al Aeropuerto Internacional "Ingeniero Ambrosio Taravella" de Córdoba.
- 10:00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con homilía del sumo pontífice.
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.
- 16:55: despegue del vuelo que trasladará a la delegación papal de regreso a Buenos Aires.
- 18:10: aterrizaje en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
- 20:15: Vigilia con los jóvenes nuevamente en el Monumento de los Españoles, con un discurso central de León XIV.
El fin de la visita
Miércoles 11 de noviembre: Cárcel federal, Luján y partida hacia Lima
- 08:00: visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde brindará un saludo a los internos y al personal penitenciario.
- 10:00: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, última gran celebración litúrgica en suelo argentino.
- 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
- 14:00: partida en vuelo oficial desde Ezeiza hacia la ciudad de Lima para continuar su gira pastoral por Perú.
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