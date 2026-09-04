Qué dice el Decreto 867/26 de Javier Milei con el que Luis Caputo reasignó presupuesto para Islas Malvinas

El plan integral de Javier Milei para las Islas Malvinas

Estas importantes modificaciones en el ámbito presupuestario no son una medida aislada, sino que actúan en perfecta sintonía con los recientes anuncios brindados por el jefe de Estado a través de la cadena nacional. La fuerte inyección de capital en el área militar busca dotar al país de mayores herramientas operativas para ejercer un firme control territorial en el Atlántico Sur. De este modo, la norma complementa y respalda directamente lo dispuesto en el Decreto 868/26, el cual restringe severamente y penaliza las actividades hidrocarburíferas ilícitas por parte de empresas extranjeras en las zonas circundantes a los territorios insulares.