A falta de feriados nacionales, Axel Kicillof avaló asuetos en el AMBA durante septiembre
Sin nuevos feriados a nivel nacional a la vista, el gobierno bonaerense habilitó asuetos para los trabajadores de distintos partidos durante septiembre.
Durante el transcurso de este mes no habrá feriados a nivel nacional, pero los habitantes de la Provincia de Buenos Aires contarán con distintos días de descanso. Esto se debe a que se autorizaron asuetos locales por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales en varios distritos.
Cuándo son los próximos feriados locales en el AMBA
El cronograma oficial de la provincia que gobierna Axel Kicillof establece que diversos partidos del conurbano tendrán asuetos específicos este mes:
- San Fernando: el 9 de septiembre por su fiesta patronal.
- Tres de Febrero: el 24 de septiembre debido a sus celebraciones patronales.
- Merlo: el 25 de septiembre por motivo de su fiesta patronal.
- San Miguel: el 29 de septiembre por celebraciones patronales.
- Almirante Brown: el 30 de septiembre en conmemoración de su aniversario fundacional.
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Otros descansos en la Provincia de Buenos Aires
Además de los partidos del área metropolitana, la normativa detalla festividades en múltiples puntos del interior bonaerense. Las localidades de General Arenales (6 de septiembre), San Pedro (8 de septiembre) y Exaltación de la Cruz (14 de septiembre), por ejemplo, ya gozan de sus respectivos asuetos durante las primeras semanas del mes.
Asimismo, entre las fechas con mayor cantidad de asuetos simultáneos se encuentra el 24 de septiembre, momento en que tendrán descanso los habitantes de Ensenada, Bahía Blanca, Mercedes, Colón, Chascomús, General Guido, General Lavalle y Coronel Pringles.
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