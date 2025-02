Qué dijo Diego Santilli sobre su hijo luego de perder todo con la cripto promocionada por Javier Milei

“Personas invierten o toman decisiones en ese mercado, en ese segmento. A veces te va bien, a veces te va mal. En este caso, para mí, hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron la cama a miles de personas y al propio presidente”, afirmó el funcionario, reforzando su postura de que Milei fue engañado por los responsables del activo digital.

El diputado también marcó distancia de los sectores opositores que buscan impulsar un juicio político contra el mandatario: “Estoy en las antípodas de cualquier cosa que piense el kirchnerismo. Cuando queremos salir a pedir juicio político inmediatamente nos lleva a nosotros a pararnos en la vereda de enfrente porque es todo lo que yo no quiero para mi Argentina”, enfatizó.

Nancy Pazos confirmó que su hijo Teo cayó en la estafa promocionada por Milei

Teo, de 23 años y licenciado en negocios digitales, compró activos de la polémica moneda tras la promoción de esta por parte del líder de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, a las pocas horas de la compra, el valor de los activos se desplomó, y sufrió pérdidas económicas.

Pazos compartió el episodio frente a sus compañeros en el programa de Telefe en plena discusión con Mariana Brey, y la noticia se viralizó rápidamente, ya que representa una de las primera víctimas confirmadas que adquirieron $LIBRA en Argentina tras el mensaje en redes sociales de Milei.

Mientras Brey afirmaba sin ningún tipo sustento que no había argentinos presuntamente estafados y que no hubo uso de dinero público. "¿Te doy un nombre? Teo Santilli Pazos, mi hijo", señaló, ante la sorpresa de todos. "¿Mi hijo fue negligente porque compró una moneda y el Presidente que la promocionó, no?", se cuestionó.