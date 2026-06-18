Qué establece la ley antitrapitos aprobada por la Legislatura de la Ciudad
La norma aprobada este jueves, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, implica la aprehensión y detención por hasta varios meses para trapitos y limpiavidrios.
Como ya se informó, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una reforma clave al Código Contravencional, estableciendo desde ahora la detención efectiva de los llamados trapitos y limpiavidrios.
Respecto de las sanciones que contiene la nueva norma, varían según el contexto y el nivel de organización.
Sanciones
En eventos masivos
- Cuando se demuestre la existencia de una organización previa o una banda organizada, las penas serán de 20 a 50 días de detención.
Cuidacoches en las calles
- Se prevé la detención por entre 10 y 30 días para quien cuide coches de manera ilegal en cualquier calle o lugar de la Ciudad.
Jefes, organizadores o promotores
- Tendrán penas de hasta 60 días de cárcel.
Contra los aprietes
- Las penas se duplican ante situaciones de violencia o acoso generalizado en la calle. Dice el Artículo 1º: "Cuando la conducta esté basada en la desigualdad de género o sea realizada con intimidación y/o persistencia y/o cometida aprovechando la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se elevará al doble".
Trabajo comunitario y multas
- Los días de “utilidad pública” o trabajo comunitario que se pueden sumar como pena pasan de 2 a un período de 20 a 45 días. Y las multas económicas que antes iban de $50.000 a $285.000 se elevan fuertemente, fijándose a partir de $1.139.988 (1.200 a 7.000 UF).
Quita de planes sociales
- Aquellos que actúen en forma organizada en eventos masivos podrán ser inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales de la Ciudad.
Sanciones para clubes e instituciones
Por otro lado, la nueva ley apunta también a cortar los vínculos de financiamiento o complicidad institucional, previendo que si se demuestra que integrantes de un club, institución u organizador participan directa o indirectamente de la actividad ilegal, el Gobierno porteño podrá aplicar fuertes sanciones.
Se duplican las multas
- El castigo económico pasa de 10.000 UF a 20.000 UF, lo que equivale a un salto de $10 millones a aproximadamente $20 millones.
Clausuras prolongadas
- Las penalizaciones edilicias y de funcionamiento para las instituciones serán de hasta 90 días de clausura, cuando hasta ahora eran de un máximo de 30 días.
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