Elecciones: estos son los referentes mejor valorados para ir con Javier Milei y Axel Kicillof en sus fórmulas

axel kicillof

En tanto, en la vereda de enfrente el escenario no aparece tan claro. El sondeo da cuenta de las inquietudes del electorado peronista de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Mientras que en las filas libertarias están convencidos de que la carrera política de Villarruel llegó a su final, su figura empieza a sonar con fuerza como una oposición sólida: el 40,5% de los encuestados creen que sería una buena candidata del peronismo, junto al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que no perdió oportunidad de votar a favor de varias de las propuestas que el Gobierno llevó al Congreso.

En segundo término aparece Kicillof, junto a la diputada cordobesa del PJ, Natalia de la Sota, con el 24,8%. Luego, vuelve a aparecer el nombre del gobernador bonaerense, junto a otra diputada, pero del Frente de Izquierda: Myriam Bregman.

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