Elecciones: estos son los referentes mejor valorados para ir con Javier Milei y Axel Kicillof en sus fórmulas
A pesar de la interna, el nombre de Patricia Bullrich suena con fuerza para acompañar a Javier Milei en las elecciones. La sorpresa de Victoria Villarruel.
A poco más de un año para las elecciones presidenciales, una consultora midió a los principales referentes de los distintos espacios políticos para acompañar a quienes, se prevé, encabezarán las principales fórmulas. Tanto en La Libertad Avanza como en el peronismo ya comenzó la danza para acompañar al presidente Javier Milei y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en sus aspiraciones por ocupar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre del próximo año.
De acuerdo con el relevamiento de DC Consultores, tal como era de esperar la actual vicepresidenta Victoria Villarruel ya no forma parte del tablero político del Gobierno. La otrora compañera de fórmula hoy opera más como una figura opositora dentro de La Libertad Avanza que como la continuidad de un proyecto político que, en 2023, cosechó el 29,98% de los votos en primera vuelta.
Por el contrario, el nombre que más suena para completar la fórmula libertaria es el de Patricia Bullrich. La senadora nacional y ex ministra de Seguridad es la elegida para acompañar a Milei en una hipotética fórmula de LLA en 2027 con un 59,3% de los votos.
Bullrich aventajó, y por mucho, a la actual titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó como la segunda alternativa con el 28,1%. En tercer lugar aparece Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, quien se cargó al hombro la tarea de sacar adelante leyes sensibles.
En tanto, en la vereda de enfrente el escenario no aparece tan claro. El sondeo da cuenta de las inquietudes del electorado peronista de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Mientras que en las filas libertarias están convencidos de que la carrera política de Villarruel llegó a su final, su figura empieza a sonar con fuerza como una oposición sólida: el 40,5% de los encuestados creen que sería una buena candidata del peronismo, junto al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que no perdió oportunidad de votar a favor de varias de las propuestas que el Gobierno llevó al Congreso.
En segundo término aparece Kicillof, junto a la diputada cordobesa del PJ, Natalia de la Sota, con el 24,8%. Luego, vuelve a aparecer el nombre del gobernador bonaerense, junto a otra diputada, pero del Frente de Izquierda: Myriam Bregman.
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