Insólito acto antivacunas realizado en el Congreso y organizado por diputada del PRO

Por ejemplo, se presentó a un tal “José Daniel Fabián” y las “secuelas” que sufre luego de la aplicación de dos dosis de la vacuna elaborada por AstraZeneca, sin pruebas a la vista. Como la “magnetización”, según indicó la licenciada en Biotecnología Lorena Diblasi.

De hecho, dijo que los objetos metálicos “se le pegan” al torso desnudo, aunque solo se le “pegaron” tras varios intentos fallidos, lo que provocó numerosos murmullos de incomodidad entre el público presente.

congreso antivacunas

Desinformación sanitaria grave

“Este evento quiso ser cancelado varias veces, pero como pueden ver estamos aquí. Siempre hubo sectores que buscaron sostener un único relato oficial sin interés alguno en escuchar voces calificadas, algo que es esencial para la ciencia”, declaró la diputada chaqueña Marilú Quiroz para presentar el polémico evento.

En efecto, el encuentro fue autorizado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a pesar del pedido de varios legisladores que lo denunciaron como “un dispositivo de desinformación sanitaria”.

Así lo hicieron saber legisladores de la Comisión de Salud, como Pablo Yedlin, Mónica Fein, Ana Carla Carrizo, Daniel Gollán y María Luisa Montoto, quienes enviaron una nota formal a Menem denunciando que “la temática y el enfoque difundidos constituyen un dispositivo de desinformación sanitaria incompatible con los compromisos del Congreso”.

En efecto, enfermedades como el sarampión, la polio, la difteria, la tos ferina y la meningitis, que estaban casi eliminadas en muchas regiones del mundo, incluida América Latina, están reapareciendo por la falta de vacunación entre quienes aceptan como verdades los disparates enunciados por los antivacunas como la diputada Marilú Quiroz.