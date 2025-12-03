Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

La salida de Neiffert de la SIDE

Tras una jornada de fuertes rumores sobre la salida de Neiffert, la confirmación llegó mediante un comunicado emitido por la Vocería Presidencial, donde se destacó que el proceso que encabezó en la SIDE tuvo como eje ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, así como optimizar recursos y actualizar los estándares operativos del organismo.

sergio neiffert.jpg Sergio Neiffert, ex titular de la SIDE.

El anunció se realizó tras la validación recibida por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación marcó el fin de esta primera fase, que sentó las bases para un funcionamiento más eficiente y profesional.