Quién es Dante Gebel, el pastor que busca instalarse como candidato en pleno verano

danta gebel

Es un showman que además se jacta de serlo. Se saca foto con Ferraris, tiene un avión privado y, en la entrada de la River Church, reparte muñecos con su cara (edición limitada).

Hace más de dos años recorre el país con un show que se llama “Presidante”. En diciembre pasado cerró su gira por con dos Gran Rex repletos y se calcula que vendió más de 600 mil entradas. En Instagram tiene 2,3 millones de seguidores y su cuenta de Youtube tiene más de 3,2 millones de suscriptores.

Desde que explotó su carrera como pastor, con su primer “Superclásico de la Juventud” –llenó su primer Vélez a los 28 años, en un show junto a “Palito” Ortega–, Gebel acumula estadios y moviliza miles de personas a sus conferencias, shows y servicios.

danta gebel

“Consolidación Argentina”, es un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, que realizó su acto de lanzamiento hace apenas unas semanas y se planteó el objetivo de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel”.

El encuentro de lanzamiento contó con más de 200 asistentes, entre ellos varios dirigentes sindicales, sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias.