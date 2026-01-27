Quién es Dante Gebel, el pastor que busca instalarse como candidato en pleno verano
Dante Gebel se convirtió en el virtual primer candidato a las presidenciales del próximo año al frente de un espacio que reúne a dirigentes sindicales y políticos de extracción peronista.
Consolidación Argentina, el espacio que nuclea a sindicalistas peronistas, llevó a las playas de la costa bonaerense su campaña para instalar la candidatura de Dante Gebel, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Con un pasacalles aéreo y pintadas en puntos estratégicos de los principales destinos turísticos y del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que reza un escueto "Dante Gebel – Consolidación Argentina", el espacio vinculado a un sector del peronismo dio la señal de partida para intentar instalar la candidatura presidencial de Gebel a poco más de un año y medio para los comicios.
Quién es Dante Gebel
Dante Gebel podría ser así el virtual primer candidato en campaña hacia las presidenciales del próximo año. Gebel es un mediático pastor evangelista que ya comenzó a reunir voluntades en torno a su figura pensando en 2027.
Gebel es un comunicador que vive entre Estados Unidos y Argentina y tiene millones de seguidores, vistas e interacciones en las redes sociales. Y los referentes del sindicalismo que lo siguen insisten que en la práctica es un peronista hecho y derecho.
Es un showman que además se jacta de serlo. Se saca foto con Ferraris, tiene un avión privado y, en la entrada de la River Church, reparte muñecos con su cara (edición limitada).
Hace más de dos años recorre el país con un show que se llama “Presidante”. En diciembre pasado cerró su gira por con dos Gran Rex repletos y se calcula que vendió más de 600 mil entradas. En Instagram tiene 2,3 millones de seguidores y su cuenta de Youtube tiene más de 3,2 millones de suscriptores.
Desde que explotó su carrera como pastor, con su primer “Superclásico de la Juventud” –llenó su primer Vélez a los 28 años, en un show junto a “Palito” Ortega–, Gebel acumula estadios y moviliza miles de personas a sus conferencias, shows y servicios.
“Consolidación Argentina”, es un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, que realizó su acto de lanzamiento hace apenas unas semanas y se planteó el objetivo de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel”.
El encuentro de lanzamiento contó con más de 200 asistentes, entre ellos varios dirigentes sindicales, sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias.
