Quién es Ernesto Talvi, el expolítico uruguayo que se suma al equipo económico de Luis Caputo
Ernesto Talvi es el nombre del flamante asesor que se sumó a la cartera argentina. El actual analista, fue cancillr de Uruguay y dirigente colorado.
Mediante un mensaje en sus redes el titular del Palacio de Hacienda, Toto Caputo, anunció la incorporación y señaló que Talvi cuenta con una "extensa trayectoria y reputación", que "serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía".
Ernesto Talvi es un economista y expolítico uruguayo que lideró el sector "Ciudadanos" dentro del Partido Colorado. Fue una figura clave en la coalición de gobierno que asumió en 2020, aunque su paso por la primera línea política fue breve .
Talvi es Doctor en Economía y tiene un MBA en Finanzas por la Universidad de Chicago. Durante muchos años fue director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y es miembro de la Academia Nacional de Economía de Uruguay .
Entre 1990 y 1995 trabajó en el Banco Central del Uruguay (BCU), donde fue asesor y dirigió la Política Económica. En esa etapa, participó en el diseño del programa que logró reducir drásticamente la inflación .
Entró a la política como un "outsider" y en 2018 fundó el sector "Ciudadanos". En las elecciones internas de 2019 dio la sorpresa al vencer al histórico expresidente Julio María Sanguinetti, convirtiéndose así en el candidato a presidente del Partido Colorado .
En las elecciones de octubre de 2019 quedó en tercer lugar. Sin embargo, fue fundamental para formar la "coalición multicolor", al apoyar a Luis Lacalle Pou de cara al balotaje, lo que permitió el triunfo sobre el Frente Amplio .
Asumió como Ministro de Relaciones Exteriores el 1 de marzo de 2020 . Durante sus escasos cuatro meses en el cargo, su gestión fue muy elogiada, especialmente por las tareas de repatriación de uruguayos varados en el extranjero debido a la pandemia de COVID-19 . También impulsó un giro en la política exterior, promoviendo la salida de Uruguay de la UNASUR y el regreso al TIAR .
Renunció a la Cancillería el 1 de julio de 2020, apenas cuatro meses después de asumir . Su salida respondió a varias diferencias con la coalición de gobierno, como su negativa a calificar de "dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y su oposición al apoyo de Uruguay al candidato de Estados Unidos para presidir el BID . Poco después, el 26 de julio de 2020, anunció su retiro definitivo de la actividad política .
