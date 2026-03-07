Quién es Ernesto Talvi, el expolítico uruguayo que se suma al equipo económico de Luis Caputo

En las elecciones de octubre de 2019 quedó en tercer lugar. Sin embargo, fue fundamental para formar la "coalición multicolor", al apoyar a Luis Lacalle Pou de cara al balotaje, lo que permitió el triunfo sobre el Frente Amplio .

Asumió como Ministro de Relaciones Exteriores el 1 de marzo de 2020 . Durante sus escasos cuatro meses en el cargo, su gestión fue muy elogiada, especialmente por las tareas de repatriación de uruguayos varados en el extranjero debido a la pandemia de COVID-19 . También impulsó un giro en la política exterior, promoviendo la salida de Uruguay de la UNASUR y el regreso al TIAR .

Renunció a la Cancillería el 1 de julio de 2020, apenas cuatro meses después de asumir . Su salida respondió a varias diferencias con la coalición de gobierno, como su negativa a calificar de "dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y su oposición al apoyo de Uruguay al candidato de Estados Unidos para presidir el BID . Poco después, el 26 de julio de 2020, anunció su retiro definitivo de la actividad política .