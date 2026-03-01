Andrés Matonte terminó el clásico entre Nacional y Peñarol un minuto antes y tomó una decisión inesperada
El árbitro del encuentro finalizó un minuto antes el triunfo 1-0 de Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura 2026 y debió reanudar el partido.
Peñarol se quedó con el clásico uruguayo al vencer 1-0 a Nacional en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por un insólito error del árbitro Andrés Matonte, quien dio por finalizado el partido un minuto antes del tiempo adicionado y luego tuvo que reanudarlo.
El pitazo anticipado generó sorpresa en jugadores y cuerpos técnicos, ya que todavía restaba disputarse parte del tiempo extra indicado. Tras advertir la equivocación, el juez corrigió la situación y el juego continuó durante ese minuto restante. En lo futbolístico, el clásico fue de menor a mayor. El primer tiempo ofreció pocas emociones, con una chance clara desperdiciada por Emanuel Gularte como acción más destacada.
Insólito error de Andrés Matonte: terminó el clásico entre Nacional y Peñarol un minuto antes y lo reanudó
Las emociones llegaron en el complemento. A los 31 minutos, Nicolás “Indio” Fernández encontró bien posicionado a Leo Fernández, quien asistió de primera a Matías Arezo. El delantero definió por encima de Luis Mejía y marcó el 1-0 definitivo para el Aurinegro que terminó festejando en un encuentro que estuvo muy parejo pero que se terminó definiendo por pequeños detalles.
Sobre el cierre, Peñarol sufrió por la expulsión de Eric Remedi y Nacional tuvo sus oportunidades con Nicolás “Diente” López y Juan de Dios Pintado, pero Washington Aguerre respondió con seguridad para sostener la ventaja del equipo visitante que terminó haciendo mejor las cosas.
Con este triunfo, Peñarol alcanzó los 9 puntos y se subió a la cima del Torneo Apertura 2026 junto a Central Español, que cayó en esta fecha 4 ante Wanderers. Además, tras la derrota del Bolso, ya no quedan equipos invictos en el certamen uruguayo que está más parejo que nunca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario