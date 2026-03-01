Andrés Matonte terminó el clásico entre Nacional y Peñarol un minuto antes y tomó una decisión inesperada

Peñarol se quedó con el clásico uruguayo al vencer 1-0 a Nacional en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por un insólito error del árbitro Andrés Matonte, quien dio por finalizado el partido un minuto antes del tiempo adicionado y luego tuvo que reanudarlo.