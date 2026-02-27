El juicio por la desaparición de Loan Peña ya tiene fecha: cuándo será
El Tribunal Oral Federal de Corrientes informó que el inicio del debate será recién a finales del año. El Ministerio Público Fiscal impugnará la decisión.
El Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes informó este viernes que el inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Peña será recién en octubre, instancia en la que se analizarán las pruebas incorporadas a la causa y se escuchará a las partes involucradas. El Ministerio Público Fiscal impugnará la decisión y pedirá que se adelante.
“La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio del debate el día miércoles 7 de octubre del corriente año”, informó el TOC conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco.
Para justificar la fecha, los jueces argumentaron que tienen la agenda completa durante el año porque que están “tratando muchos casos complejos” y que el de Loan no es el único debate al que deben concurrir. “No es caprichoso que nosotros fijemos una fecha para comenzar este debate”, aseveró Cereloni, presidente del Tribunal.
Respecto a cómo será el juicio, el Tribual fijó la agenda de trabajo para los miércoles y jueves, con dos audiencias por semana hasta el mes de diciembre del 2026.
A su vez, los jueces decidieron dar un plazo de 15 días para que se delimiten la cantidad de testigos y de pruebas ofrecidas. “Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, se justificó Cereloni.
El fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, se quejó de las decisiones tomadas por el Tribunal y ya adelantó que impugnará la fecha y pedirá que se adelante el inicio del juicio por la desaparición de Loan.
“Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia”, dijo el fiscal y agregó: “Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está".
Sobre el pedido del TOC, Schaefer no dudó en quejarse: "Nos está dando quince días para readecuar una prueba, que nosotros ya lo hicimos”. Para el debate, la fiscalía ya redujo la cantidad de testigos a 160, cuando en un principio se contaba con más de 700. "Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible", expresó.
Schaefer también se opuso a la decisión del TOC de Corrientes de limitar a dos el número de representantes del Ministerio Público Fiscal que puedan intervenir en el juicio y sostuvo que eso “estaría afectando la autonomía” del organismo.
El fiscal les reprochó a los jueces que la audiencia de hoy era justamente para ajustar testigos y no para que se brindaran plazos. Resaltó, además, que tanto la familia de Loan, como los querellantes y muchos abogados habían viajado especialmente para asistir este viernes y que no se aprovechó el día.
Los 17 imputados que van a juicio por la desaparición de Loan Peña
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 cuando presuntamente se dirigía a un naranjal acompañado por adultos y otros niños luego de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Corrientes.
Por el hecho están imputados en el expediente principal María Victoria Caillava y Carlos Pérez, Laudelina Peña, tía del niño, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Antonio Benítez y el comisario Walter Maciel.
Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” de Loan. El delito que se juzgará prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.
En una causa paralela, que fue anexada, se juzgará a diez personas que fingieron ser asesores de la Fundación Lucio Dupuy, pero que la Justicia retuvieron a los menores que habían estado con Loan en el naranjal para manipular sus declaraciones y entorpecer la investigación.
Los imputados son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.
