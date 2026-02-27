El juicio por la desaparición de Loan Peña ya tiene fecha: cuándo será

loan peña

El fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, se quejó de las decisiones tomadas por el Tribunal y ya adelantó que impugnará la fecha y pedirá que se adelante el inicio del juicio por la desaparición de Loan.

“Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia”, dijo el fiscal y agregó: “Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está".

Sobre el pedido del TOC, Schaefer no dudó en quejarse: "Nos está dando quince días para readecuar una prueba, que nosotros ya lo hicimos”. Para el debate, la fiscalía ya redujo la cantidad de testigos a 160, cuando en un principio se contaba con más de 700. "Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible", expresó.

Schaefer también se opuso a la decisión del TOC de Corrientes de limitar a dos el número de representantes del Ministerio Público Fiscal que puedan intervenir en el juicio y sostuvo que eso “estaría afectando la autonomía” del organismo.

El fiscal les reprochó a los jueces que la audiencia de hoy era justamente para ajustar testigos y no para que se brindaran plazos. Resaltó, además, que tanto la familia de Loan, como los querellantes y muchos abogados habían viajado especialmente para asistir este viernes y que no se aprovechó el día.

Los 17 imputados que van a juicio por la desaparición de Loan Peña

detenidos caso loan

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 cuando presuntamente se dirigía a un naranjal acompañado por adultos y otros niños luego de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Por el hecho están imputados en el expediente principal María Victoria Caillava y Carlos Pérez, Laudelina Peña, tía del niño, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Antonio Benítez y el comisario Walter Maciel.

Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” de Loan. El delito que se juzgará prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

busqueda loan

En una causa paralela, que fue anexada, se juzgará a diez personas que fingieron ser asesores de la Fundación Lucio Dupuy, pero que la Justicia retuvieron a los menores que habían estado con Loan en el naranjal para manipular sus declaraciones y entorpecer la investigación.

Los imputados son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

detenidos caso loan.jpg