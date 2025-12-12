Así fue la maniobra de emergencia que salvó a Joaquín Levinton en pleno infarto
Fue el propio Alberto Crescenti, titular del SAME, quien detalló cómo fue el dramático momento que tuvieron que asistir al artista. Todos los detalles.
Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio y debió ser asistido con urgencia en la madrugada de este viernes, generando total preocupación en sus seguidores una vez trascendida la noticia. Ahora, se encuentra internado, le colocaron un stent y está fuera de peligro, de acuerdo a un comunicado de la banda Turf.
El doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, brindó un detallado relato de la intervención que salvó la vida del músico tras sufrir el ataque al corazón. La clave, según remarcó el profesional, fue "la rapidez de acciones", lo que "posibilitó que este hombre salga del cuadro".
Al aire de Urbana Play, explicó la secuencia de la emergencia: el cantante "acusó un dolor precordial, un dolor de pecho intenso, con hipertensión, con sudoración, por eso convocaron al 107". Crescenti confirmó que la acción fue inmediata: "0:52 acudió el equipo, empezó a compensarlo, sospechó inicialmente un compromiso cardiológico".
Seguidamente, los paramédicos "lo sacaron del paso" y rápidamente coordinaron la derivación. Además, Crescenti detalló el protocolo de traslado al Hospital Fernández: "Los médicos del SAME que intervinieron se pusieron rápidamente en contacto con los del Hospital Fernández, que prepararon el shockroom que se utiliza para este tipo de casos urgentes". De este modo, "se lo derivó" a la institución.
Una vez allí, los estudios confirmaron el infarto agudo, y "se le desobstruyó una arteria y se le colocó un stent". Finalmente, el titular del SAME confirmó que Levinton, ya compensado hemodinámicamente, se encuentra en la terapia intensiva del Hospital Fernández.
Comunicado de Turf por la salud de Joaquín Levinton
Los integrantes de la banda también detallaron que el episodio comenzó cuando Levinton "sufrió un malestar en el pecho". Y añadieron: "Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández".
"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", revelaron.
"Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor", cerraron el comunicado.
