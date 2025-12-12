Así fue la maniobra de emergencia que salvó a Joaquín Levinton en pleno infarto

crescenti sobre levinton

Comunicado de Turf por la salud de Joaquín Levinton

Los integrantes de la banda también detallaron que el episodio comenzó cuando Levinton "sufrió un malestar en el pecho". Y añadieron: "Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández".

comunicado turf salud levinton

"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", revelaron.

"Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor", cerraron el comunicado.

Turf puentes.jpg