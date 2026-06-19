Adrián Ravier, de "imbécil total" a portavoz de la Casa Rosada

La virulencia de los posteos no se detuvo en el plano técnico. En otra publicación de la misma época, el actual Presidente subió el tono de las descalificaciones y lo acusó de ser un "chanta", reflotando además su simpatía por el gobierno de Cambiemos, un alineamiento que en ese momento Milei defenestraba.

"Siempre sostuve que Ravier era un imbécil total. Además es un chanta que habla de Keynes sin leerlo (aún guardo sus Tweets que lo prueban) y un pésimo economistas que se la pasó pifiando todo. Al margen de pasarse de oficialista de Macri. Ahora el idiota se volvió a superar", sentenciaba el libertario.

image "Imbécil total, chanta y lento": los insultos de Javier Milei contra su nuevo vocero Adrián Ravier

Una contradicción explícita en el relato

El hallazgo de estos mensajes genera un fuerte cimbronazo institucional en la Jefatura de Gabinete conducida por Manuel Adorni, el área encargada de su designación.

El archivo no solo deja expuesta la hostilidad histórica entre ambos economistas de la escuela austríaca, sino que dinamita el argumento utilizado por el oficialismo para presentar a Ravier, a quien Adorni calificó hace apenas horas como la voz ideal para acompañar a "quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente".