"Imbécil total, chanta y lento": los insultos de Javier Milei contra su nuevo vocero Adrián Ravier
En 2018, el ahora mandatario acusó a su nuevo funcionario de tener "poca velocidad mental", de ser "flojo en matemáticas" y de pasarse de oficialista .
El "carpetazo" tras el nombramiento de Adrián Ravier como vocero presidencial sumó otro escandaloso capítulo. Al incómodo ranking donde el flamante funcionario ponderaba la gestión de Néstor Kirchner, ahora se le sumó el hallazgo de un implacable archivo de cruces en la red social X (antes Twitter), donde el propio Javier Milei lo atacaba con inusitada violencia verbal.
Las publicaciones, escritas por el actual jefe de Estado en el año 2018, exponen la pésima consideración teórica y personal que Milei le profesaba a quien hoy, paradojas de la política mediante, fue elegido para convertirse en la voz oficial de su Gobierno.
En uno de los tuits reflotados por los usuarios, el entonces economista mediático defenestró las capacidades de Ravier para la discusión pública y cuestionó con dureza su nivel académico e intelectual.
"Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus vídeos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho", disparaba Milei sin filtro.
Adrián Ravier, de "imbécil total" a portavoz de la Casa Rosada
La virulencia de los posteos no se detuvo en el plano técnico. En otra publicación de la misma época, el actual Presidente subió el tono de las descalificaciones y lo acusó de ser un "chanta", reflotando además su simpatía por el gobierno de Cambiemos, un alineamiento que en ese momento Milei defenestraba.
"Siempre sostuve que Ravier era un imbécil total. Además es un chanta que habla de Keynes sin leerlo (aún guardo sus Tweets que lo prueban) y un pésimo economistas que se la pasó pifiando todo. Al margen de pasarse de oficialista de Macri. Ahora el idiota se volvió a superar", sentenciaba el libertario.
Una contradicción explícita en el relato
El hallazgo de estos mensajes genera un fuerte cimbronazo institucional en la Jefatura de Gabinete conducida por Manuel Adorni, el área encargada de su designación.
El archivo no solo deja expuesta la hostilidad histórica entre ambos economistas de la escuela austríaca, sino que dinamita el argumento utilizado por el oficialismo para presentar a Ravier, a quien Adorni calificó hace apenas horas como la voz ideal para acompañar a "quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente".
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