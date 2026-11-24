También remarcan que mantiene una relación fluida con los trabajadores y con las organizaciones sindicales vinculadas al sector, un aspecto considerado relevante en una estructura de gran tamaño y complejidad.

La experiencia territorial acumulada en años de trabajo con afiliados del conurbano aparece como otro de los atributos señalados por quienes respaldan el desembarco en la conducción del PAMI.

En un sistema que administra prestaciones médicas, medicamentos y servicios asistenciales para adultos mayores, la cercanía con las demandas de los beneficiarios es presentada como una de las fortalezas de la nueva gestión.

PAMI.

El nombramiento se produce en medio de una reconfiguración de autoridades impulsada por el Gobierno Nacional, que anunció cambios en la conducción del instituto con el objetivo de profundizar un proceso de reorganización administrativa.

Pérez asume la conducción acompañada por Elizabeth Ana Osterberg en el cargo de subdirectora ejecutiva en reemplazo Carlos Blas Zamparolo, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud.

Las nuevas autoridades sostienen que la prioridad será avanzar en criterios de austeridad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, optimizando el uso de los fondos que financian al organismo para que se traduzcan en mejores prestaciones para los afiliados.

El desafío no es menor, ya que el PAMI concentra la mayor parte de la atención sanitaria de los adultos mayores del país y administra uno de los presupuestos más significativos del sistema de seguridad social argentino.