"¿Quién mandó a matar a Cristina Kirchner?": el impactante video a dos años del intento de magnicidio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los dirigentes que se sumó a la consigna en pedido de justicia. "Se cumplen dos años del intento de asesinato de @CFKArgentina, una causa que sigue impune porque el Poder Judicial evitó todo intento de buscar a quienes financiaron e impulsaron el hecho", escribió en X

"Los argentinos necesitamos conocer la verdad y reclamamos justicia", sentenció el mandatario provincial, junto a una imagen.

Otros dirigentes se encargaron de difundir un video. En el material audiovisual, aparecen fragmentos televisivos, intervenciones de políticos y expresiones de odio en diferentes manifestaciones.

quien mando a mandar a cristina

En tanto, el dirigente social y exprecandidato a presidente, Juan Grabois, compartió un link a un "videojuego" que tiene como objetivo resolver el caso del intento de magnicidio.

"Hoy se cumplen 2 años del atentado contra la ex presidenta @CFKArgentina. En este juego interactivo les presentamos, de otra manera, la enorme cantidad de evidencia que el Poder Judicial decide ignorar para salvar a los Caputo, Bullrich, Milman, Cúneo Libarona y asociados", lamentó Grabois.

El dirigente compartió el link http://argentinahumana.com.ar/atentado-cfk y explicó que los creadores prefieren permanecer en el anonimato "por obvios motivos".

"Pero no se confundan, no es miedo, es prudencia. Los felicito por la creatividad pedagógica. La estética me recuerda un jueguito de mi infancia, el Carmen San Diego. Compartí y difundí. No a la violencia política, contra nadie; sí a la democracia y los derechos humanos. Nunca más militares genocidas ni patotas asesinas en la Argentina", concluyó Grabois.

