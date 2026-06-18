Ramiro Marra le pidió a Javier Milei que eche a Manuel Adorni: "Con autoridad moral"
El exlegisador porteño, fundador de LLA que fue expulsado de ese partido, le reclamó al Presidente que “tome la decisión que corresponde”.
Ramiro Marra, uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA) que fuera expulsado de ese partido por votar en la Legislatura a favor del Presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires, rompió el silencio con un durísimo texto en el que le pide a Javier Milei que eche a Manuel Adorni.
Mediante una carta abierta dirigida al Presidente, el exlegislador porteño afirma que la continuidad del jefe de Gabinete golpea la credibilidad del Gobierno Nacional al poner en riesgo el "contrato electoral" que la sociedad le brindó en las urnas.
Para el bróker, el escándalo judicial y mediático protagonizado por Adorni "ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra", por lo cual el jefe de Estado debería deshacerse de él para poner el proyecto político libertario por encima de los "vínculos personales" que puede haber entre el Presidente y su jefe de Gabinete.
"Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda", enfatiza Marra.
Además enfatiza: “Este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos", y remarca que llevar adelante el rumbo anarcocapitalista "muchas veces significa tomar decisiones que duelen".
“Un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”, recuerda, pero asegura que en ese momento “entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando”.
Finalmente le pide a Milei que “tome la decisión que corresponde” con el caso Adorni, “la que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”.
La carta completa de Marra a Milei
Carta abierta al Presidente de la Nación
Señor Presidente:
Le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible.
Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante. Y porque creo en él, no puedo quedarme callado ante lo que está pasando. Confío en el cambio cultural que decidimos encarar los argentinos.
Hay una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar. Una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra. Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda.
Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos, democráticamente y en las urnas, dejar atrás décadas de malos hábitos. Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen.
Porque las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener. Más que cualquier afecto, cualquier lealtad y cualquier confianza individual, como la que en algún momento tuve en usted. El día que una relación personal pesa más que la coherencia del proyecto, el proyecto empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando.
Se lo digo con autoridad moral, porque a mí me tocó vivirlo del otro lado. Fui de los que fundó este espacio. Lo construí desde el principio, cuando casi nadie creía. Y un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas. Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando.
Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía. La coherencia no se reclama solo cuando es cómoda.
No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos.
Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande, también, que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo.
Con respeto, y con la sinceridad de quien quiere que esto salga bien,
Ramiro Marra
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario