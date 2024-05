Interna en LLA: piden impugnar el pedido para que Ramiro Marra sea jefe de bloque

Ramírez advirtió en la sesión ordinaria: “Los diputados Marra, Reta y Casielles no se encuentran legitimados para realizar ninguna presentación con relación al bloque LLA, dado a que no forman parte del mismo al no haber suscripto la nota de fecha 6 de marzo 2024”.

“Hasta tanto sea resuelta la presente impugnación se deberá mantener la composición y autoridades del bloque LLA conforme a los que resulta de la nota de fecha 6 de marzo”, agregó Ramírez.

Embed Después de que Ramiro Marra haya sido designado como presidente del bloque de La Libertad Avanza de la legislatura porteña, María del Pilar Ramírez, del mismo bloque, pidió la impugnación de la designación. pic.twitter.com/PcEdr0RcTn — Corta (@somoscorta) May 16, 2024

Karina Milei, “anti Marra”

Ramírez responde a Karina Milei. La caída en desgracia de Marra frente a la hermana y asesora de Javier Milei comenzó apenas ganó las elecciones en noviembre de 2023. El legislador se mantuvo firme en su respaldo al Presidente, pese a los desaires que le propiciaron desde la Rosada.

Se especuló que por su alto perfil público y por haber sido de los primeros compañeros de ruta política de Milei ocuparía un cargo en el Gobierno, pero solo permaneció con su banca como legislador.