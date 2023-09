Ramiro Marra quiere cerrar Pakapaka: "Dicen que los españoles eran malos y yo soy español"

"Un chico una vez me dijo que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. Yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria", manifestó Marra, quien cuestionó cómo está contada la historia en ese canal.

Ramiro Marra sobre vender medios públicos

"Es un canal que baja ideología de historia, me dijo mi mamá. Me dicen que cuentan la historia de una forma particular", indicó

En este sentido, el candidato porteño pidió "que no cuenten la historia con mis impuestos", y ratificó: "Cerraríamos o venderíamos Paka Paka y la TV Pública".

"Si vendés un medio público, entra plata y así le mejoramos la vida a la gente. ¿Sabés lo que vale una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros donde está ATC, que está re bien ubicado. Sería un re negocio", sentenció Marra.

ramiro marra