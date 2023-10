Ramiro Marra quiso chicanear a Iván Schargrodsky pero quedó en ridículo

El dirigente autopercibido español de La Libertad Avanza publicó este fragmento en su cuenta de Twitter, pero no completo, y escribió: "Me parece muy noble que un periodista como @ischargro cuente que esta por votarme. Espero la placa de @somoscorta, gran medio especialista en recortes y placas".

Inmediatamente, el periodista de C5N replicó este tuit con un picante mensaje: "¿Cortaste el final del chiste porque te reta el (emoji de león en relación a Milei)? ¡Viva la libertad, carajo!".

Pero no quedó ahí, ya que el adolescente Ramiro Marra, no por la edad, ya que tiene 40 años, si no porque adolece de muchas cosas, le contestó: "No me gusta darle identidad a los terceros espacios", y Schargrodsky remató: "Entidad, Ramiro. Entidad".

El enojo del actual legislador porteño con Iván Schargrodsky se retrotrae a cuando torpemente intentó ir en contra de la Educación Sexual Integral (ESI) y aconsejó que los chicos se eduquen con pornografía.

"Fomento la pornografía. Eso no es estar en contra de la ESI. A los chicos les digo 'miren pornografía'", aseguró el candidato porteño de Javier Milei en diálogo con El Fin de la Metáfora, y agregó: "Acepto la realidad: si un chico tiene una computadora o un teléfono se informa sobre eso. Es como yo aprendí".

Ante la sorpresa de los presentes, el periodista le pidió más argumentos que justifiquen sus declaraciones, a lo que Marra respondió: "¿Quién tiene la clave del éxito para educar en esos temas? Yo estoy en contra de que utilicen la herramienta de una ley para adoctrinar ideológicamente a los chicos".

"Van a las escuelas a adoctrinar", insistió el youtuber devenido en libertario, pero cuando le preguntaron sobre qué adoctrinan los educadores, no pudo responder.