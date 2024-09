Rating: C5N con el acto de Cristina Kirchner midió más que Javier Milei en todos los canales de aire juntos

Esta es la primera vez en el año que el rating toca los 3,5 puntos entre todos los canales sumados en el primetime, lo que generó una gran repercusión, ya que el pueblo decidió mandar un contundente mensaje.

C5N con Cristina Kirchner midió más que Javier Milei en todos los canales juntos

Mientras la cadena nacional de Javier Milei tuvo solo 3,8 puntos de rating sumando todos los canales de aire, el viernes Cristina Kirchner dio una clase magistral en la Universidad Nacional del Oeste titulada "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido", que fue transmitida por C5N y obtuvo grandes números.

Solo el canal que emitió el acto de la ex presidenta cosechó 4,7 puntos de rating, mucho más que los números que obtuvo el actual mandatario en todos los canales donde se siguió su presentación en el Congreso.

Cristina Kirchner le pidió a Javier Milei que deje de hacer "gestos fálicos"

Cristina Kirchner ofreció una conferencia en Merlo, donde lanzó fuertes críticas hacia la gestión de Javier Milei y su equipo. En este sentido, la expresidenta arremetió contra el líder de La Libertad Avanza por sus comentarios de índole sexual y lo vinculó con temas de público conocimiento, tales como la desaparición de Loan Danilo Peña y la detención del diputado Germán Kiczka por presunta pedofilia.

"Ver a un presidente recurrir constantemente a frases como ‘les vamos a dejar como mandriles’, ‘compren vaselina’, ‘niños envaselinados’, y realizar un gesto que no queda claro si es onanista o fálico, como el que hizo ese viernes en Mendoza… La palabra de un Presidente tiene un peso enorme. Los niños prestan atención a esas cosas", sostuvo la exmandataria.

Además, agregó: "Estamos en un país donde un niño lleva 90 días desaparecido, y se sospecha que ha sido víctima de trata sexual. Mientras tanto, tenemos un diputado destituido por posesión de material de abuso infantil y otro legislador detenido por el mismo motivo. Un presidente no debería usar ese tipo de lenguaje. No puede incluir violencia simbólica o explícita en sus palabras: Me gustaría pedirle que deje de recurrir a gestos fálicos".

