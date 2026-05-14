Javier Milei defendió al diputado del Tesla Cybertruck: "Qué carajo me importa"

A su vez, Milei fue tajante sobre cómo deben usar su dinero los legisladores. "Si el flaco se quiso comprar el auto con la propia, ¿a mí qué carajo me importa? Si se ganó honestamente el dinero, se lo gasta en lo que se le canta el culo", sentenció.

javier milei diputesla

Javier Milei contra el periodismo por el diputado del Tesla

El jefe de Estado extendió su bronca hacia el panel del programa donde se analizó el tema, calificando a los integrantes de "deplorables" y arremetiendo contra uno de ellos por su apariencia y pensamiento.

"Hay un pelotudo de barbita con poco pelo, ese es comunista directamente. Le molestaba que un tipo, aun con la propia, se comprara el Tesla. Es un argumento de comunista", disparó Milei sin filtros.

Además, el libertario aseguró que el "95% de las cosas que dicen los diarios es mentira", reforzando su retórica de confrontación total con los medios de comunicación tradicionales.

La anécdota de Javier con Elon Musk: "Le pedí que me regalara uno"

En un tramo más distendido, ya sin tanto griterío pero igualmente llamativo, Milei recordó su experiencia personal probando un vehículo de la marca de Elon Musk. Confesó su fascinación por el auto y reveló un pedido insólito que le hizo al magnate sudafricano.

En este marco, el Presidente contó que cuando probó el auto quedó impactado por la potencia. "El bicho ese me encantó. Mi hermana (Karina Milei) lo manejó y yo me subí", sostuvo.

Entre risas, Milei admitió que intentó conseguir una unidad para el Estado nacional. "Cuando terminé, le dije a Elon si me regalaba uno para la Argentina, para que me pueda mover en uno de esos. Lo pintamos de negro y andamos por ahí, sería un flash total. Pero no me dio pelota, no lo convencí", concluyó.

Finalmente, el mandatario cerró el tema con una frase que sintetiza su postura: "¿Qué voy a criticarlo al diputado? Ojalá me pudiera comprar eso yo, pero no tengo con qué".

image Javier Milei, fanático del Tesla Cybertruck.