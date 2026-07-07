Raúl Jalil aseguró que las PASO "no le sirven a la sociedad" y abogó por su modificación

Respecto del debate sobre las listas colectoras, el gobernador de Catamarca aseguró que "esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos, que tenga una identidad más con los partidos, es una opinión personal".

"También creo que está en una discusión que se tendría que resolver con el mayor consenso posible de los gobernadores", añadió, porque "debe pertenecer a un consenso político; ya estamos dialogando".

"En lo personal no es algo que me convence", confesó.

Raúl Jalil puede estar en las antípodas del oficialismo libertario, pero anticipó que participará de la vigilia por el 9 de Julio, como cada vez que fue invitado el gobierno provincial.

El mandatario le encontró ciertas bondades a la política nacional en temas de comercio exterior, y señaló que "el RIGI aceleró las inversiones mineras", lo que benefició a su provincia.

"Catamarca se vio beneficiada por el RIGI. Cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia", remarcó Jalil, al tiempo que reconoció que el pueblo de esa provincia ya le dio sus números en una encuesta propia.

"El 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca. El 9% quiere que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos más", sentenció.