Raúl Jalil aseguró que las PASO "no le sirven a la sociedad" y abogó por su modificación
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que las elecciones primarias son "una encuesta muy cara" que "no fortalecen a los partidos políticos".
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, insistió esta semana en la necesidad de modificar la ley de que dio forma a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al considerar que "no le sirven a la sociedad" ni a los partidos políticos en el estado actual.
"Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos", sentenció Jalil en una conversación con Futurock en la que volvió sobre el tema de un consenso entre actores políticos.
Mantener las primarias es una decisión que "hay que tomarla cada uno en su provincia", señaló Jalil.
"Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes van a ser sus candidatos", sostuvo el mandatario de Catamarca, para quien "tendría que ser un acuerdo amplio con la mayoría de los gobernadores jusiticialistas y también de otros partidos" para definir el futuro de las PASO.
"No se han utilizado como corresponden", disparó sobre la reglamentación de la ley aprobada en 2009, y sopesó que el tema "se tiene que resolver con el mayor consenso posible".
Respecto del debate sobre las listas colectoras, el gobernador de Catamarca aseguró que "esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos, que tenga una identidad más con los partidos, es una opinión personal".
"También creo que está en una discusión que se tendría que resolver con el mayor consenso posible de los gobernadores", añadió, porque "debe pertenecer a un consenso político; ya estamos dialogando".
"En lo personal no es algo que me convence", confesó.
Raúl Jalil puede estar en las antípodas del oficialismo libertario, pero anticipó que participará de la vigilia por el 9 de Julio, como cada vez que fue invitado el gobierno provincial.
El mandatario le encontró ciertas bondades a la política nacional en temas de comercio exterior, y señaló que "el RIGI aceleró las inversiones mineras", lo que benefició a su provincia.
"Catamarca se vio beneficiada por el RIGI. Cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia", remarcó Jalil, al tiempo que reconoció que el pueblo de esa provincia ya le dio sus números en una encuesta propia.
"El 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca. El 9% quiere que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos más", sentenció.
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