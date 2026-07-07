La Academia Nacional de Ciencias Exactas expresó su preocupación por la situación del sistema científico

Otro de los apartados del documento hace referencia a los recientes episodios registrados durante manifestaciones del sector científico. En ese sentido, la Academia expresó: "Repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos". También afirmó que esas imágenes "remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia" y sostuvo que "jamás deberían repetirse en democracia".

Finalmente, la institución reiteró su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para el sector. En el cierre del comunicado señaló que mantiene "su compromiso con el desarrollo nacional" y puso "a disposición sus capacidades consultivas para colaborar en una urgente valorización y el consecuente reencauzamiento de las políticas públicas del sector".