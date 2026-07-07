La Academia Nacional de Ciencias Exactas expresó su preocupación por la situación del sistema científico
A través de un comunicado, se solidarizaron con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el CONICET.
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sistema científico y tecnológico en Argentina. En el documento, hicieron referencia al escenario que enfrentan organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El texto, fechado el 3 de julio, comienza señalando que la entidad expresa "su profunda preocupación por el estado del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica" y manifiesta además "su solidaridad con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sus trabajadores despedidos y los becarios postdoctorales del CONICET, quienes atraviesan una situación crítica".
La Academia sostuvo que "la ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos" y afirmó que “el deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la innovación”.
En el comunicado también se detallan dos situaciones que la institución considera especialmente preocupantes. La primera está vinculada con la no renovación de contratos de personal de la CNEA. Según expresó la Academia, esta decisión "evidencia, una vez más, la falta de valorización gubernamental hacia el sector". Además, destacó el rol de ese organismo al señalar que "la CNEA es una de las instituciones más prestigiosas de Argentina" y que su desarrollo permitió posicionar al país en un grupo reducido de nacionales, destacándose no solo tanto por la generación de energía como en sus aplicaciones para la salud pública.
El segundo punto hace referencia al freno en los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET. De acuerdo con la entidad, esta medida "interrumpe de forma abrupta más de una década de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y forzando una grave fuga de cerebros". Asimismo, el comunicado menciona la quita de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), a la que define como un "pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada".
Otro de los apartados del documento hace referencia a los recientes episodios registrados durante manifestaciones del sector científico. En ese sentido, la Academia expresó: "Repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos". También afirmó que esas imágenes "remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia" y sostuvo que "jamás deberían repetirse en democracia".
Finalmente, la institución reiteró su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para el sector. En el cierre del comunicado señaló que mantiene "su compromiso con el desarrollo nacional" y puso "a disposición sus capacidades consultivas para colaborar en una urgente valorización y el consecuente reencauzamiento de las políticas públicas del sector".
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