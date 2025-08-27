Sebastián Pareja dijo que "son tipos discapacitados" y "energúmenos" quienes le tiraron piedras a Javier Milei
El armador de La Libertad Avanza en la Provincia lamentó los incidentes en Lomas de Zamora y utilizó la condición de "discapacitado" como una descalificación.
El dirigente y jefe de campaña de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, analizó este miércoles por la noche los incidentes por los que el presidente Javier Milei tuvo que huir despavorido de su caravana por Lomas de Zamora, y en una de las tantas declaraciones fuera de lugar en la que incurren desde el Gobierno, llamó "tipos discapacitados" a quienes lanzaron piedras.
En primer lugar, el armador de LLA en provincia de Buenos Aires se encargó de defender el protocolo de seguridad, pero criticó "la cuestión local", en lo que pareció un cuestionamiento al municipio, aunque en todo momento dijo no conocer "completamente la metodología de trabajo".
"Se organizó como cualquier actividad de campaña. Sabemos que fuimos tres días antes a conocer el lugar y conoce el circuito que íbamos a tomar. Después las medidas de seguridad se cumplen, de hecho no hubo heridos de gravedad en la figura del Presidente o su hermana que son los actores principales", sostuvo Pareja.
En un tono irónico, al entrevistador de TN, Diego Sehinkman, le pareció "una casualidad" que justamente no hirieran al Presidente y a su hermana Karina Milei.
El dirigente libertario, entonces, insistió en que "hay un tercer cordón, que tiene que ver con la cuestión local", y remarcó: "Tendrían que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos que son discapacitados, que están fuera de la lógica que podemos estar todos nosotros, de lanzar piedras por pensar distinto".
Justo en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que mantiene en crisis interna al Gobierno, Pareja eligió usar la condición de "discapacitados" de forma despectiva y como una descalificación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario