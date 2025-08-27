Sebastián Pareja dijo que "son tipos discapacitados" y "energúmenos" quienes le tiraron piedras a Javier Milei

El dirigente y jefe de campaña de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, analizó este miércoles por la noche los incidentes por los que el presidente Javier Milei tuvo que huir despavorido de su caravana por Lomas de Zamora, y en una de las tantas declaraciones fuera de lugar en la que incurren desde el Gobierno, llamó "tipos discapacitados" a quienes lanzaron piedras.