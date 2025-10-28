Reapareció Lule Menem: el particular saludo con Santiago Caputo

¿Quién es Lule Menem?

Según contó Gabriela Pepe en Leta P, en la oficina que ocupaba Eduardo Menem en el Senado en los '90 circulaba un chiste interno. “Ahí viene el jefe”, decían los colaboradores del riojano. No se referían al senador, hermano del expresidente y por aquel entonces presidente provisional de la cámara alta. Estaban hablando de Eduardo "Lule" Menem, “Eduardito”, sobrino segundo del dueño del despacho.

Lule volvió a la primera línea del poder tres décadas después, de la mano del presidente Milei, un admirador confeso de Carlos Menem. Su nombre apareció en el discurso de asunción como presidente de la Cámara de Diputados de su primo segundo, Martín Menem, hijo del exsenador y sobrino del expresidente. Lule lo escuchó desde el palco junto a Karina, con quien tiene una relación estrecha.

Días después, el 2 de enero de 2024, Lule apareció en la primera reunión de Gabinete del año que encabezó Milei junto a todos los ministros. Todavía no tenía cargo formal. Recién el 21 de febrero, el Presidente oficializó su nombramiento como subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, un cargo que lo coronó para trabajar al lado de Karina.

“Es un killer de la política. Callado, pragmático y feroz en las negociaciones”, dice un dirigente que lo conoce desde hace décadas. Hombre “multitareas”, Lule tiene en su agenda a viejos conocidos de su familia, gobernadores, intendentes, hombres fuerzas de seguridad y cuanto dirigente haya pasado por el Congreso en las últimas décadas.

Hijo de Fátima Menem, prima de Carlos y Eduardo Menem, Lule nació el 29 de noviembre de 1964. Tiene 60 años y creció bajo el ala política de su tío segundo, que lo acogió en su casa como a un hijo más. Trabajó como secretario privado de Eduardo en el Senado y lo acompañó en momentos clave para la historia argentina, como la Asamblea Constituyente de 1994, que sesionó en Santa Fe y Paraná en 1994.

El poder que ejerció en el despacho de su tío y en sus múltiples tareas le valió que se ganara el apodo "el jefe" durante la corrupta década del poder menemista.

Con la bendición de Eduardo, Lule desembarcó en La Rioja como secretario de Gobierno de Ángel Maza. Fue un hombre “de la rosca política” y bajísimo perfil en la gestión. Maza fue destituido en 2007. Lule volvió al Senado y trabajó con Carlos Menem, también como asesor. Nunca dejó su lugar en la cámara alta. Todavía figura en la nómina de empleados del Senado con la categoría más alta, A1, asignado por el despacho del exlegislador nacional por La Rioja Ricardo Guerra, que finalizó su mandato el 10 de diciembre.

Una vez desembarcado en la Casa Rosada, Karina Milei le encargó a Menem que trabajara para alcanzar su objetivo principal: el armado de La Libertad Avanza como partido nacional, con reconocimiento en todas las provincias.

Escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estalló a mediados de agosto, luego de que se conocieran audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular del organismo, en los que describía un supuesto sistema de cobro de “retornos” a proveedores del Estado. En las grabaciones, Spagnuolo hablaba de porcentajes de entre el 5 y el 8 por ciento en las contrataciones públicas de medicamentos y equipamientos médicos.

El caso tomó mayor dimensión cuando el propio exfuncionario involucró a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, ambos con cargos de relevancia en la estructura del gobierno nacional, como beneficiarios de una parte de esos retornos. Las acusaciones encendieron una crisis interna en la Casa Rosada y derivaron en la inmediata remoción de Spagnuolo, la intervención de la ANDIS por 180 días y una serie de allanamientos en domicilios particulares, sedes del organismo y oficinas de la empresa proveedora Suizo Argentina.

Durante los operativos, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y una importante suma de dinero en efectivo, entre ellos más de 250 mil dólares. La investigación judicial avanza bajo las figuras de cohecho, defraudación al Estado y asociación ilícita.

El episodio generó un fuerte impacto político en el oficialismo. Desde la oposición se presentaron pedidos de informes en el Congreso y reclamos para que se conforme una comisión investigadora. Mientras tanto, los abogados de los acusados solicitaron la nulidad de las actuaciones judiciales, argumentando que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y que las denuncias forman parte de una maniobra política.