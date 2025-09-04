Reclaman la destitución del juez que censuró la publicación de los audios de Karina Milei

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó en los últimos días una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investigue y se destituya al juez federal Alejandro Patricio Maraniello. El motivo es el fallo que dictó el pasado 1 de septiembre y que ordenó impedir la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. “Nuestro objetivo es que sea apartado de su cargo por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, expresaron desde la entidad en la presentación.