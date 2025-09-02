Denuncias contra el juez Maraniello: el duro testimonio de una empleada víctima de acoso y abuso sexual
El autor de la cautelar contra la libertad de expresión acumula al menos ocho presentaciones en el Consejo de la Magistratura y una causa penal en trámite.
El duro testimonio de una empleada judicial que trabajaba con el juez civil y comercial Alejandro Maraniello, a quien denunció ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) por acoso y abuso sexual.
La mujer, cuya identidad es resguardada, describió secuelas psicológicas severas y pidió no ser convocada a declarar nuevamente porque no se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el proceso penal. "Empecé con ataques de pánico… me lastimaba, me cortaba el antebrazo… me siento confundida, triste, cansada y con problemas para dormir", expresó.
Además, la denunciante agregó: "Todo el tiempo me aparecen imágenes de lo que viví y siento miedo… Por todo esto pido, ruego que no me llamen a prestar declaración testimonial porque no me encuentro en condiciones psíquicas y no quiero continuar con el proceso penal".
La declaración fue realizada en el marco de la investigación contra el magistrado Maraniello, quien el lunes dictó una polémica medida cautelar de censura previa contra medios y periodistas para evitar la difusión de más audios vinculados a Karina Milei.
La víctima ya había declarado en octubre de 2024 ante la Unidad de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal, tribunal superior del magistrado, y luego ratificó sus dichos ante la UFEM. En ese momento, relató: "Me abordó bruscamente, me agarró fuerte de la cintura… y me besó, me dio asco. Yo intentaba frenarlo y alejarlo. (…) Accedí a tener sexo porque quería que terminara rápido. (…) Luego de haber accedido forzosamente, luego de los insistentes 'no', luego de repetirle mil veces que no quería, que no estaba cómoda, me pude pedir el taxi y me fui a casa".
Actualmente, la mujer se encuentra bajo tratamiento psicológico, pero debió continuar trabajando en el juzgado porque "no tenía opciones", ya que era su único empleo tras haberse mudado desde Tucumán sin respaldo económico ni familiar.
Otras denuncias contra el juez Alejandro Maraniello
El magistrado cumula al menos ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura por acoso laboral, acoso sexual y diversos incumplimientos. El 19 de agosto fue notificado formalmente por la Comisión de Disciplina y tiene un plazo de 20 días para presentar su descargo, ofrecer pruebas y designar abogado.
Además, pesa sobre él una denuncia penal que tramita en el juzgado a cargo de la jueza María Servini.
