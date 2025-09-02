Denuncias contra el juez Maraniello: el duro testimonio de una empleada víctima de acoso y abuso sexual

Actualmente, la mujer se encuentra bajo tratamiento psicológico, pero debió continuar trabajando en el juzgado porque "no tenía opciones", ya que era su único empleo tras haberse mudado desde Tucumán sin respaldo económico ni familiar.

Otras denuncias contra el juez Alejandro Maraniello

El magistrado cumula al menos ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura por acoso laboral, acoso sexual y diversos incumplimientos. El 19 de agosto fue notificado formalmente por la Comisión de Disciplina y tiene un plazo de 20 días para presentar su descargo, ofrecer pruebas y designar abogado.

Además, pesa sobre él una denuncia penal que tramita en el juzgado a cargo de la jueza María Servini.