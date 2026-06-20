Reencuentro en Rosario: qué pasó la última vez que Milei y Villarruel se vieron las caras

la ultima vez que milei y villarruel se vieron la cara El electrizante saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel del 1 de marzo pasado.

La historia del reencuentro de Milei y Villarruel en Rosario

Según había trascendido en primera instancia, Javier Milei concurriría a Rosario para el acto por el Día de la Bandera pero no haría lo mismo Victoria Villarruel, quien “no fue invitada”, aseguraban fuentes del Gobierno Nacional que por nada del mundo pretendían que se produjera la coincidencia.

Sin embargo, fue la propia titular del Senado la que confirmó su asistencia al acto patrio que se desarrollará en el Monumento a la Bandera que, desde su inauguración el 20 de junio de 1957, se levanta a orillas del río Paraná con diseño de los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel Guido.

“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna”, sostuvo la vicepresidenta mediante redes sociales, añadiendo que “siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”.

Tras esa confirmación, en Casa Rosada insistieron con que Villarruel “no fue invitada” al acto que encabezará Milei, pero desde el entorno de Villarruel aseguraron que “fue convocada por el gobierno de la provincia de Santa Fe y el municipio”, encargados de la organización del evento patrio.

En concreto y pese a los deseos del núcleo duro del mileísmo y del propio Presidente, ambos volverán a verse cara a cara, desde escasos metros de distancia, en el palco que los anfitriones montarán para la ocasión que recuerda aquel 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano enarboló por primera vez el pabellón celeste y blanco.

Por último, vale recordar que, en lo que respecta a actos patrios, Villarruel sufrió recientemente un gran desaire cuando se quedó afuera del Tedeum que se celebró en la Catedral Metropolitana con motivo del 25 de Mayo, cuando se le prohibió exprofeso su participación por explícito pedido de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.