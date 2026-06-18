Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a estar cara a cara: cuándo y dónde

Tras esa confirmación, en Casa Rosada insistieron con que Villarruel “no fue invitada” al acto que encabezará Milei, pero desde el entorno de Villarruel aseguraron que “fue convocada por el gobierno de la provincia de Santa Fe y el municipio”, encargados de la organización del evento patrio.

En concreto y pese a los deseos del núcleo duro del mileísmo y del propio Presidente, ambos volverán a verse cara a cara, desde escasos metros de distancia, en el palco que los anfitriones montarán para la ocasión que recuerda aquel 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano enarboló por primera vez el pabellón celeste y blanco.

villarruel y milei acto Victoria Villarruel y Javier Milei.

El momento, por cierto, no es el de menor tensión entre ambos; una tensión que viene de lejos y se fue agudizando con el transcurrir de los meses de gestión libertaria, hasta llegar a los recientes cuestionamientos de la presidenta provisional del Senado a la continuidad de Manuel Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.

Vale recordar que, en lo que respecta a actos patrios, Villarruel sufrió recientemente un gran desaire cuando se quedó afuera del Tedeum que se celebró en la Catedral Metropolitana con motivo del 25 de Mayo, cuando se le prohibió exprofeso su participación por explícito pedido de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.