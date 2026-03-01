Interna en vivo: el empujón de Victoria Villarruel a Karina Milei en el inicio de la Asamblea Legislativa
La apertura de sesiones ordinarias del Congreso volvió a exponer la feroz interna dentro del Gobierno, con un episodio que no tardó en volverse viral en las redes.
Durante la transmisión oficial, se captó un incómodo roce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que alimentó las versiones de una fractura interna en el Gobierno de Javier Milei, que se sabe enfrentado con su compañera de fórmula.
El ingreso de la cúpula del Poder Ejecutivo al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias de este domingo no solo dejó declaraciones políticas, sino también un momento de tensión física que las redes sociales no tardaron en diseccionar
Mientras el Presidente Milei avanzaba por los pasillos del Palacio Legislativo escoltado por las dos mujeres más poderosas de su entorno, las cámaras captaron el momento en que Villarruel parece darle un empujón a Milei al intentar posicionarse.
Aunque la secuencia dio la impresión de ser un movimiento accidental producto de la dinámica del ingreso, el gesto cobró una dimensión simbólica inmediata debido a los trascendidos que indican una relación casi inexistente entre la Vicepresidenta y "El Jefe".
El episodio ocurre en un contexto donde la interna oficialista es un secreto a voces. Fuentes cercanas a la Casa Rosada sostienen desde hace meses que Karina Milei ha buscado limitar el protagonismo de la titular del Senado, mientras que Villarruel mantiene una agenda propia que suele distanciarse de la línea directa de los hermanos Milei.
Este pequeño "traspié" en la alfombra roja del Congreso sirvió como el primer gran termómetro visual de una convivencia política que, a pesar de los protocolos, se muestra cada vez más forzada ante la mirada del público.
