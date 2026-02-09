Coimas en ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo, el abogado de Javier Milei

El origen de la causa y la validez de las pruebas contra Diego Spagnuolo

El expediente se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, impulsada por reportes periodísticos y la filtración de audios. Las defensas habían solicitado la nulidad de la causa alegando que dichas grabaciones eran de origen ilícito.

Sin embargo, Casanello rechazó el planteo y aclaró que el procesamiento no se basa en los audios filtrados, sino en otras pruebas recolectadas por el fiscal Franco Picardi que demuestran las maniobras de corrupción.

Finalmente, el fallo deja la puerta abierta a nuevas imputaciones. El juez advirtió que la investigación "no se agota" en los hechos probados hasta hoy y ordenó profundizar la pesquisa, sugiriendo que, por el volumen de dinero involucrado, la red de complicidades podría extenderse hacia otras áreas del Estado.