De "el problema son los argentinos" a la renuncia por corrupción: la caída de Demian Reidel
En medio de denuncias por sobreprecios, el exjefe de asesores de Javier Milei vuelve al centro de la escena por la frase que selló su destino político.
Tras confirmarse su renuncia en medio de denuncias por corrupción, Demian Reidel será recordado por una frase que marcó su salida del círculo presidencial y una crisis política que terminó por sepultar su rol como principal asesor económico del presidente Javier Milei.
El 22 de marzo de 2025, cuando Reidel se desempeñaba como jefe del Consejo de Asesores Económicos de Milei, durante una exposición en el Latam Forum, realizado en el hotel Four Seasons de Buenos Aires, sostuvo ante empresarios, petroleros y representantes de fondos de inversión que "el único problema de Argentina es que está llena de argentinos".
El comentario generó un rechazo inmediato que incluso atravesó al propio universo libertario. Entre quienes expresaron su enojo se encontró el influencer Daniel Parisini, conocido como "el Gordo Dan", una de las figuras más visibles del oficialismo en redes sociales. La polémica obligó a Reidel a pedir disculpas públicas.
La frase se dio en el marco de una presentación en la que el entonces asesor exaltaba las condiciones geográficas y energéticas del país como ventajas para la instalación de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. En ese contexto, agregó que "obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que esta es una de las cosas que hemos arreglado", profundizando la controversia.
Ese episodio, sumado a otras declaraciones y tensiones internas, terminó costándole el cargo. Su salida del Consejo de Asesores se conoció meses después, el 21 de julio, aunque la dimisión tuvo vigencia desde el 17 de ese mes.
Corrupción en Nucleoeléctrica
Un nuevo escándalo sacude la estructura del Gobierno de Javier Milei. Este lunes se confirmó la renuncia de Demián Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales de energía nuclear Atucha I, Atucha II y Embalse.
Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario se precipitó luego de que quedara bajo sospecha de casos de corrupción en el ejercicio de su cargo.
El reemplazo de Demián Reidel
Tras la dimisión de Reidel, quien se desempeñaba como uno de los referentes del área nuclear dentro del espacio libertario, el Ejecutivo se movió rápido para cubrir la vacante. Juan Martín Campos será el nuevo presidente del directorio y se hará cargo de la conducción de la compañía de inmediato.
La denuncia
Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, desmintió euna serie de acusaciones sobre la presunta utilización de fondos de la empresa pública para solventar pagos de deudas personales.
El economista reconoció la existencia de la operatoria financiera, que generó sospechas por los elevados montos involucrados, pero aseguró categóricamente que la cancelación fue realizada con dinero propio y presentó los documentos para respaldar su versión.
La investigación y el "alto riesgo" financiero
La polémica se desató a raíz de una investigación del portal El Disenso, que apuntó contra Reidel por presunta corrupción. El informe periodístico detalló una reciente cancelación de una obligación económica por $825 millones en apenas 18 días.
Según la denuncia, estos pasivos situaban al funcionario, hasta el mes de enero, en un escenario de "alto riesgo financiero" ante el sistema bancario argentino. La acusación tomó vuelo en las últimas horas y se suma a un clima de tensión en la empresa, días después de que el gremio ATE lanzara otra denuncia por presuntos sobreprecios en la compañía pública.
