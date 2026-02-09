De "el problema son los argentinos" a la renuncia por corrupción: la caída de Demian Reidel

Corrupción en Nucleoeléctrica

Un nuevo escándalo sacude la estructura del Gobierno de Javier Milei. Este lunes se confirmó la renuncia de Demián Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales de energía nuclear Atucha I, Atucha II y Embalse.

Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario se precipitó luego de que quedara bajo sospecha de casos de corrupción en el ejercicio de su cargo.

El reemplazo de Demián Reidel

Tras la dimisión de Reidel, quien se desempeñaba como uno de los referentes del área nuclear dentro del espacio libertario, el Ejecutivo se movió rápido para cubrir la vacante. Juan Martín Campos será el nuevo presidente del directorio y se hará cargo de la conducción de la compañía de inmediato.

La denuncia

Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, desmintió euna serie de acusaciones sobre la presunta utilización de fondos de la empresa pública para solventar pagos de deudas personales.

El economista reconoció la existencia de la operatoria financiera, que generó sospechas por los elevados montos involucrados, pero aseguró categóricamente que la cancelación fue realizada con dinero propio y presentó los documentos para respaldar su versión.

La investigación y el "alto riesgo" financiero

La polémica se desató a raíz de una investigación del portal El Disenso, que apuntó contra Reidel por presunta corrupción. El informe periodístico detalló una reciente cancelación de una obligación económica por $825 millones en apenas 18 días.

Según la denuncia, estos pasivos situaban al funcionario, hasta el mes de enero, en un escenario de "alto riesgo financiero" ante el sistema bancario argentino. La acusación tomó vuelo en las últimas horas y se suma a un clima de tensión en la empresa, días después de que el gremio ATE lanzara otra denuncia por presuntos sobreprecios en la compañía pública.